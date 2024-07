Elbil-tvil: – Dette er sannheten

Luca De Meo, sjefen for bilprodusenten Renault, uttrykker nå tvil rundt hvor raskt det vil gå med overgangen til elbiler i Europa. Han sier bilprodusenten må redusere kostnadene for å kunne levere på sine elbilmål, melder Reuters og viser til et intervju den franske avisen Les Échos har gjort med Renault-sjefen.

– Vi trenger litt mer fleksibilitet i planene, sier De Meo, som også leder bilprodusentforeningen Acea.

– Det vil imidlertid være en alvorlig strategisk feil å helt enkelt gå vekk fra målet på grunn av den nåværende markedsoppbremsingen, tilføyer Renault-sjefen.

– Sannheten er at vi fortsatt ikke er på det rette sporet mot å oppnå 100 prosent elektriske biler innen 2035. Det er sannheten. Hvis kundene ikke følger oss, er vi alle ansvarlige. Vi er nødt til å kutte kostnader, understreker han.

Volvo-kutt

Tidligere i juli ble det kjent at Volvo Cars nedjusterer guidingen for inneværende år. Toppsjef Jim Rowan sa rett ut at nedjusteringen skyldtes toll.

EU har denne måneden varslet opptil 37,6 prosent toll på import av elbiler produsert i Kina, noe som ventes å gå ut over etterspørselen.

EU-kommisjonen har forklart at den ikke frykter at dette vil føre til at elbiler blir dyrere, og at det kan forsinke det grønne skiftet. Ifølge kommisjonen handler det om å beskytte europeisk bilindustri ved å sørge for like vilkår.

Elbil-tilbakeslag

Denne måneden har nye Acea-tall vist en økning i det totale nybilsalget på 4,5 prosent i EU-landene i første halvår, til nær 5,7 millioner biler. Det er imidlertid rundt 18 prosent under nivåene før coronapandemien. Batterielektriske biler utgjorde 12,5 prosent av nybilsalget, og plugg-inn-hybrider sto for 6,9 prosent.

I juni isolert var de batterielektriske bilenes markedsandel på 14,4 prosent i EU-markedet, en nedgang fra 15,1 prosent i samme måned i fjor. I store markeder som Tyskland og Frankrike var salgsnedgangen på hele 18 og 10 prosent.