BMW vil fikse over 700.000 biler

BMW tilbakekaller 720.796 biler, melder Reuters.

Ifølge de amerikanske trafikkmyndighetene i NHTSA – US National Highway Traffic Safety Administration – skal en elektrisk kontakt på vannpumpen som ikke er godt nok forseglet, kunne eksponeres for vann og dermed kortslutte. Dette igjen skal kunne forårsake brann.

Ifølge bilnettstedet Car and Driver gjelder tilbakekallingen i USA 12 modeller fra årene 2012 til 2018. Det skal være snakk om kabrioleten Z4, 2-, 3-, 4- og 5-serie samt SUV-ene X1, X3, X4 og X5.

Rundt 18 tilfeller

Det opplyses at forhandlere vil inspisere bilene og eventuelt erstatte den aktuelle vannpumpen og installere et beskyttende skall. Dette skal være gratis, ifølge NHTSA.

BMW skal ha kjennskap til rundt 18 tilfeller av kundeklage, kundebekymring eller konkret hendelse, men skal ikke ha fått rapporter om ulykker eller skader knyttet til feilen.

Nylig ble det kjent at den tyske bilgiganten vil tilby en programvareoppdatering for å fikse mulige feil som kan føre til at en startmotor overopphetes. Denne tilbakekallingen gjaldt modeller som X5, X7, 3-serie og 7-serie i USA.

Resultatnedgang

I begynnelsen av august la BMW frem tall for første halvår. Disse viste en 2,3 prosents salgsvekst for BMW-merket, samt tosifret vekst for modellene i det øvre prissjiktet.

BMW-elbilene hadde en salgsvekst på 34 prosent.

Resultatet før skatt i første halvår ble på 8,02 milliarder euro, en nedgang på 14,2 prosent fra samme periode i fjor.

BMW gjentok samtidig guidingen om at helårets resultat før skatt vil falle noe fra i fjor, påvirket av høyere kostnader og utsikter til lavere priser i de globale bruktbilmarkedene.