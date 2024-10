I november 2022 vedtok EU å innføre forbud mot salg av nye fossilbiler fra 2035, i den såkalte «Green Deal». Siden har krisestemningen overtatt hos europeiske bilprodusenter.

SLÅR ALARM: Italias industriminister Adolfo Urso. Foto: NTB

Italias industriminister Adolfo Urso slår nå alarm. Han krever snarlig gjennomgang og revisjon av forbudet. og vil ta opp temaet under toppmøter i Brussel denne uken, skriver Financial Times.

– Veikartet for «Green Deal», slik det er utformet, har allerede vist sine motsetninger med kollapsen i det europeiske elbilmarkedet og den alvorlige krisen for europeiske bilprodusenter. Tallene taler for seg selv. Det er allerede åpenbart at veikartet ikke er bærekraftig, sier han i et intervju.

– Elbilene koster for mye

Eksempelvis har Italias største bilprodusent Stellantis pauset produksjonen ved sin Torino-fabrikk for én måned frem til midten av oktober. Årsaken er svak etterspørsel etter den elektriske versjonen av Fiat 500 , som koster 30.000 euro – sammenlignet med 17.700 euro for hybridversjonen. Tysklands største produsent, Volkswagen, advarte nylig ansatte om at den flere tiår gamle jobbgarantien ikke lenger vil opprettholdes.

TUNGSOLGT: Den Stellantis-produserte elbilen Fiat 500. Foto: NTB

Urso, som er partifelle med statsminister Giorgia Meloni i ytre høyre-partiet «Italias brødre», hevder overfor avisen at elbiler koster for mye i forhold til europeeres og italieneres inntekter. Han advarer ifølge Financial Times om at Europas raske omfavnelse av elbiler – uten først å utvikle egne forsyningskjeder – kan gjøre kontinentet avhengig av Kina.

– Risikoen er at vi beveger oss fra avhengighet av russisk fossilt brennstoff til avhengighet av kritiske råvarer som kommer fra, produseres av eller bearbeides i Kina. Europa må vurdere strategisk autonomi i sin produksjonskapasitet i tilfelle ytterligere kriger eller en ny pandemi, fortsetter industriministeren.

Nedgraderer Ford og GM

Den kinesiske trusselen rammer også amerikanske bilprodusenter, og den anerkjente analytikeren Adam Jonas i Morgan Stanley nedgraderer nå både Ford og General Motors (GM) i en ny analyse, melder CNBC.

Ford går fra overvekt til nøytralvekt, mens kursmålet senkes fra 16 til 12 dollar. GM justeres fra nøytralvekt til undervekt, samtidig som kursmålet går fra 47 til 42 dollar. I samme analyse går elbilprodusenten Rivian fra overvekt til nøytralvekt, mens kursmålet jekkes ned fra 16 til 13 dollar.

– «Sommerfuglen», i form av kinesisk kapasitet, har ankommet og slår med vingene. Kina produserer 9 millioner flere biler enn kinesere kjøper, noe som forstyrrer konkurransebalansen i Vesten. Selv om disse bilene ikke direkte havner på amerikansk jord, kan tapte markedsandeler og inntjeningssvikt for viktige amerikanske aktører øke presset her hjemme, sier Jonas til kanalen.

I onsdagens førhandel på Wall Street faller Ford 2 prosent, GM 3,5 prosent og Rivian mer enn 3 prosent.