Paris-utstillingen har akkurat blitt avholdt uten all den glamouren og nyhetsverdi som preget denne og andre utstillinger for 40 år siden. Og helt uten lettkledde damer.

Exit 512 BB

Da var det annerledes for 40 år siden. Ferrari hadde bestemt seg for å avløse sin radikale 512 BB etter at den hadde vært på markedet siden 1976 i et par versjoner og blitt produsert i rundt 2.000 eksemplarer.

Den kileformede sportsbilen hadde behov av radikal fornyelse, og Ferrari hadde behov for en modell som kunne løfte salget, kraftig.

PARIS-SIGHTSEEING: Ferrari benyttet også anledningen til å forevige den nye modellen på typiske turistmål i Paris. FOTO: FERRARI

Enter Testarossa

Paris Motor Show 1984 var stedet Ferrari hadde valgt til å lansere en ny modell basert rundt den samme teknikken med en midtmontert 5-liters, 180-graders (flat) 12-sylindret motor. Topphastighet var et knepp under 300 km/t.

Men innpakningen var helt ny for 1980-tallets siste halvdel og 1990-tallet, signert Ferrari og Pininfarinas designteam under ledelse av Leonardo Fioravanti.

Designen var radikal, og navnet var hentet fra historieboken, med en liten twist: Tidligere hadde Ferrari hatt racingmodeller med navnet Testa Rossa. Nå het gatemodellen Testarossa.

SNIKPREMIERE: Ferrari bød på både lettkledde damer og en helt ny bil på Lido i oktober 1984. FOTO: FERRARI

Lido-lansering

Kvelden før utstillingsåpningen hadde Ferrari invitert gjester og biljournalister til en kveld på Lido på Champs-Élysées. Ikke minst kjent for sine lettkledde damer.