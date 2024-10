Arven etter Bentley-entusiasten

Han hadde etablert selskapet «Ultrafilter», produsent av filter og ansiktsmasker mange år tidligere, og nå hadde de vært en av de største og viktigste leverandørene til det britiske helsevesenet fra den lille byen Ross on Wye hjemme i England.

ELEGANT: Det var aldri noen tilfeldigheter med antrekket når han stilte ut, og lommeuret var alltid på plass. FOTO: IVAR ENGERUD

Tragisk ulykke

Selvsagt hadde businessen hans eksplodert med den enorme økningen av bruk av ansiktsmasker, ikke bare til sykehus, men til hele befolkningen. En suksess han var helt åpen på at han hadde et blandet forhold til, for han ønsket for alt i verden at pandemien skulle ta slutt.

Det gjorden den, men Kronsbein fikk ikke nyte mye av suksessen. Han døde i en yachtulykke på kysten av Sardinia sommeren etter vi sist møttes, i 2022.

For å unngå å kollidere med Silvio Berlusconis yacht «Sweet Dragon» svingte kapteinen på Kronsbeins «Amore» brått og gikk på grunn ved klippene. Eieren ble kastet over bord og døde av skadene.

VERY BRITISH: Selv om han hadde bodd i Tyskland fra han var 17 til 57, var Kronsbein en ambassadør for det britiske. FOTO: IVAR ENGERUD

London-auksjon

Nå kommer store deler av bilsamlingen hans på RM Sotheby’s London-auksjon på The Peninsula Hotel 2. november.

Alle i nær perfekt forfatning etter å ha blitt restaurert og vedlikeholdt av noen av de beste merkeekspertene i verden i løpet av de seneste årene. Kronsbein likte at det han hadde var i orden og kunne brukes uten bekymring for uventede hendelser.

DYREST: Denne 1958 Bentley S1 Continental Park Ward Drophead Coupé rakk han aldri ta i bruk etter restaurering. Estimatet er 750.000 til 950.000 britiske pund. FOTO: RM SOTHEBY'S

Aller dyrest i samlingen er en elegant 1958 Bentley S1 Continental Park Ward Drophead Coupé han akkurat hadde kjøpt sommeren 2021 og som matchet hans tilsvarende 1959-modell perfekt. Det ble bare bygd 94 slike karosserier på S1 Continental, og estimatet for denne er på 750.000 til 950.000 britiske pund, eller et sted litt nord for ti millioner kroner.

Det er like mye som summen av estimatene på de tre øvrige Bentleyene hans.

UNIK: Den eneste 1952 Bentley Mark VI Drophead Foursome Coupé by Mulliners of Birminghamhar forventning fra 275.000 til 325.000 pund. FOTO: RM SOTHEBY'S

Realistiske estimat

Siden dette er en dødsbo-auksjon er estimatene realistiske, med forventninger i klassen 250.000 til 350.000 pund for den nevnte Franay Cabrioleten. Listen ligger litt lavere for den unike, men ikke like vakre 1952 Bentley Mark VI Drophead Foursome Coupé by Mulliners of Birmingham: 275.000 – 325.000 pund.

Den siste Bentleyen, en 1953 Bentley R-Type Drophead H.J. Mulliner Coupé, har estimat på 120.000 – 150.000 pund, som er i samme området som den enorme Rolls-Roycen.

FABRIKKRESTAURERT: Dean Kronsbein bestilte en av de 25 første Land Rover Series I som ble restaurert på fabrikken. FOTO: RM SOTHEBY'S

Spesielle Land Rovere

Kronsbein hadde også et godt øye til Land Rover, og han var en av de første som bestilte helrestaurering av en Serie I da fabrikken lanserte sitt Land Rover Classic Reborn program i 2016.

Den ble ferdig i 2020 og kan bli din for et sted mellom 1,5 og 2,1 millioner kroner hvis forventningene slår til.

DRONNINGBIL: Dronning Elizabeth brukte denne 1978 Land Rover ved flre anledninger. FOTO: RM SOTHEBY'S

En 1978 Land Rover Series III 'Royal Review' brukt av Dronning Elizabeth ved flere anledninger er også blant objektene som skal under hammeren uten reserve. Forventninger i området 700.000 til 1,1 millioner kroner.