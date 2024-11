25 år er gått siden Porsche første gang lanserte en 911 GT3-modell. I 1999 hadde den banefokuserte bilen 360 hestekrefter, men med årene og nye modeller har effekten økt.

Nå er det tid for en ny Porsche 911 GT3, denne gangen en facelift av dagens 911-generasjon. Motoreffekten står fortsatt på 510 hestekrefter, men blant annet skarpere kamaksler fra GT3 RS-motoren skal ifølge tyskerne gjøre den nye utgaven enda hissigere på høyere turtall.

Pakke-moro

Selv om motoreffekten ikke er høyere, er det tatt flere spennende grep på nye GT3. Du kan velge mellom sekstrinns manuell eller syvtrinns dobbeltclutchautomat, men felles for dem er at utvekslingen er åtte prosent lavere. 0 til 100 går på henholdsvis 3,4 eller 3,9 sekunder, mens toppfarten er på 311 eller 313 kilometer i timen.

MED ELLER UTEN? Porsche 911 GT3 kommer med stor vinge bak. Velger du en GT3 Touring slipper du denne. Foto: Porsche

Nytt på 911 GT3 er den såkalte Weissach-pakken du tidligere bare fikk på RS-modellene. Den gjør GT3 enda mer rettet mot banebruk og inkluderer blant annet stabilisator- og parallellstag laget av karbonfiberforsterket plast (CFRP). Det samme materialet benyttes også til taket, sideplatene på bakvingen, speilhusene, speiltrekanten og luftinntaket i fronten. Kjøpes denne pakken kan felger av magnesium velges i tillegg.

I sin letteste konfigurasjon veier nye 911 GT3 bare3 1.420 kilo.

MANUELL MORO: Porsche 911 GT3 Touring fås med sekstrinns manuell girkasse. Foto: Porsche

Clubsport-pakken koster ikke ekstra, men krever at racingstoler bestilles som ekstrautstyr. Clubsport-pakken inkluderer veltebur i stål, sekspunktsseler og brannslukkingsapparat.

Touring fra start

For mange handler GT3 om banebruk, men synes du den store vingen blir i overkant vulgær, kan modellen GT3 Touring være mer interessant. Da slipper du vingen og får en GT3 med et mer subtilt uttrykk. En liten bakspoiler blir montert og du kan sågar velge bakseter. Nytt på GT3 Touring er at du denne gangen kan inkludere den såkalte Leichtbau-pakken der noen lettvektselementer hentes fra Weissach-pakken.

SVÆRT SPORTSLIG: Lettvektsstoler kan bestilles, men det er også mulig å få bilen med vanlige 18-veis sportsstoler. Foto: Porsche

Her skal magnesiumhjul og ekstra lette dørpaneler holde vekten nede, og den manuelle girkassen leveres med kortere girspak fra spesialmodellen 911 S/T.

For dem som liker å dykke dypt inn i Porsches verden av forskjellige utstyrspakker vil de nye GT3-modellene være en fryd, men lommeboken har all grunn til å uroe seg.

Før utstyret legges på koster en 911 GT3 fra 3.107.251 kroner, mens en 911 GT3 Touring koster fra 3.093.337 kroner. Til sammenligning koster en Porsche 911 Carrera GTS med 541 hestekrefter fra 2.446.181 kroner.