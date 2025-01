Kjendis-Porsche kan bli verdens dyreste

Og Arizona blir den første virkelig store kamparenaen for noen av de store auksjonshusene med RM Sotheby’s og Bonhams i spissen.

MECUM PÅ TOPP: Mecum hadde den dyreste bilen på auksjon i 2024 med denne 1963 Ferrari 250 GT SWB California Spider til 17,9 millioner dollar. FOTO: MECUM

Mer prestisje

Mecum har typisk solgt nærmere 3.000 biler til en totalverdi på 150 – 200 millioner dollar på disse auksjonene. I fjor fikk man uttelling for en stadig sterkere satsing mot den mest eksklusive delen av markedet med en håndfull Ferrarier fra øverste hylle.

Normalt er det RM Sotheby’s, Gooding & Co eller Bonhams som håndterer salgene av de aller dyreste Ferrariene. Men i 2024 stakk Mecum av med prisen for den dyreste auksjonsbilen med en 1963 Ferrari 250 GT SWB California Spider til 17,9 millioner dollar.

VAKKER FERRARI: Hvis RM Sotheby’s får bud på over 3,5 millioner dollar på denne vakre 1958 Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour de France blir det sannsynligvis deres dyreste bil i Arizona i januar. FOTO: RM SOTHEBY'S

Rekorder i vente

Den prisen kan de meget vel gjenta også i år, når Steve McQueens Porsche 917K fra filmen Le Mans skal under hammeren på auksjonens nest siste dag. Porscheen med chassisnummer 917-022, har hatt en nærmest ubrutt linje av kjente og berømte eiere: Reinhold Joest, Brian Redman, Richard Attwood og til sist den ikke ukjente komikeren og Porsche-entusiasten Jerry Seinfeld.

Forrige gang dette eksemplaret var på auksjon var i 2000, da den satte rekord for modellen med en pris på 1,3 millioner dollar. 25 år etter kan summen mer enn tidobles, for estimatet ligger i området 16 – 18 millioner dollar. Den vil i så fall bli verdens dyreste Porsche på auksjon. Den nåværende rekorden er på 14,1 millioner dollar, også det for en 917K.

REKORD? Jaguar E-Type Roadsteren «Shaguar» fra Austin Powers-filmene kan gå for over én million dollar skal vi tro optimistene. FOTO: MECUM

Det er lørdag 18. januar som er dagen de tyngste objektene skal selges. Blant annet en annen filmbil, «Shaguar», Jaguar E-Type Roadsteren fra Austin Powers-filmene. I perfekt originalstand vil en slik E-Type normalt gå for et sted rundt 150.000 dollar, men her fables det om én million dollar.

BONHAMS DYRESTE: Bonhams har en 1967 Lamborghini Miura P400 som sitt toppobjekt i Arizona med et estimat på 2,2 til 2,8 millioner dollar. FOTO: BONHAMS

Usikre estimater

Er du ute etter ombygde amerikanske biler er Barrett-Jackson-auksjonen midt i blinken, mens Bonhams har en 1967 Lamborghini Miura P400 som sitt toppobjekt. Med prisen for beste resaturerte Miura under 50-årsjubileet for modellen på Quail Lodge i 2017, er den nok en av de beste du kan få. Skjønt få, estimatet er på 2,2 til 2,8 millioner dollar.

RESTOMOD: Von Dur Land Rovers i Nederland har oppgradert denne 1998 Land Rover Defender 110 som Bonhams skal selge i Scottsdale. FOTO: BONHAMS

Bonhams er ganske sene med å presentere bilene på auksjonen, men litt på siden av de vanlige typene er et par spesielle Land Rover og to 1980-talls Nissan Skyline racerbiler. Dessverre oppgir ikke Bonhams estimatene for objektene (ennå), noe som nok vitner om at det kan være svært vanskelig å sette forventningene i dagens marked.

JAPANSK RACER: Japanske sports- og racerbiler fra 1980-tallet er blitt mer og mer populære i USA, og denne 1984 Nissan Skyline 2000 RS Turbo er en av to Skyline på Bonhams-auksjonen. FOTO: BONHAMS

Kjøpers marked

De som trodde at samlerbiler var en «sikker» investering for noen år siden, har måttet innse at markedet etter pandemien er blitt meget selektivt.

– Det er definitivt kjøpers marked for 99 prosent av klassikermarkedet, skriver markedsekspert Adolfo Orsi i Classic Car Auction Yearbook i årets utgave.

REFERANSEVERKET: Classic Car Auction Yearbook er et viktig oppslagsverk om du ønsker å følge med i auksjonsmarkedet. FOTO: Classic Car Auction Yearbook

Orsi har studert resultatene fra over 100 auksjoner med totalt over tilbudte 11.300 biler hvorav 7.900 ble solgt med en total omsetning på 2,1 milliarder dollar på et år. Hele tre fjerdedeler av omsetningen skjer i USA, og Ferrari står for en fjerdedel av omsetningen.

LOVLØS LANCIA: Den britiske restaureringseksperten Thornley Kelham har gjort god business av å bygge om håpløse Lancia Aurelia-vrak til biler inspirert av Lancias racerbiler fra 1950-tallet. Estimat fra 600.000 til 800.000 dollar. FOTO: RM SOTHEBY'S

Eksklusive bruktbiler

Antall frembudte biler er langt over doblet i løpet av årene fra 2021, ikke minst drevet frem av at auksjonene ikke lenger er for «classic cars», men «collector cars».

Antall og andel biler nyere enn 20 år har eksplodert siden 2021. For ti år siden handlet det om et par-tre hundre biler i året, men det eksploderte etter pandemien til 1.500 biler og i fjor langt over 3.200 biler. For gruppen mellom 20 år 30 år har også antallet blitt tredoblet på få år.

TAPSPROSJEKT: Eieren av denne 2020 McLaren Senna GTR håper å få opp mot 1,3 millioner dollar for bilen, slik at han ikke taper mer enn 500.000 doller på å ha kjørt den 871 kilometer. FOTO: RM SOTHEBY'S

Auksjonsselskapene henvender seg til nye og yngre kundegrupper enn tidligere, ikke minst med eksklusive sportsbiler i øverste klasse. Og felles for mange av bilene som frembys er at de ofte knapt er kjørt, men kjøpt inn som investeringsobjekter. Med lite hell.

Et typisk eksempel er en 2020 McLaren Senna GTR hos RM Sotheby’s med kun 871 kilometer på telleverket. Den er nummer 73 av 75 bygde av modellen, kostet nesten 1,8 millioner dollar da den var ny, og kommer med et estimat på 1,1 til 1,3 millioner dollar. Fem millioner kroner i nedskrivning over knapt 90 mil er heftig.

RM Sotheby’s dyreste bil i Arizona 24. januar er som seg hør og bør en Ferrari, nærmere bestemt en nydelig 1958 Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour de France med estimat fra 3,5 til 4,5 millioner dollar.

CUSSLER’S CLASSICS: Forfatteren Clive Cussler døde i 2020, og etterlot seg en samling på over 100 klassiske biler. Nå selges over 30 av dem, blant annet denne 1930 Packard 740 Custom Eight Sport Phaeton med et estimat på 100.000 til 150.000 dollar. FOTO: RM SOTHEBY'S

Arven etter forfatteren

De som har lest noen av spenningsbøkene til den amerikanske forfatteren Clive Cussler har nok lagt merke til at det i handlingene i bøkene ble blandet inn noen ganske detaljerte beskrivelser av ymse biler av eldre årgang. Det var ikke uten grunn, for Cussler var en stor bilentusiast til han gikk bort i 2020, 88 år gammel.

Boksalget gikk strålende og finansierte en gedigen bilsamling som etter hvert vokste til over 100 biler og et eget museum. Nå selger enken 32 biler fra samlingen på RM Sotheby’s, fra en 1903 Oldsmobile Curved Dash til en 1939 Lincoln-Zephyr Coupé.

Samlingen er bygd opp med mange amerikanske førkrigs luksusbiler, modeller som ikke akkurat har steget i verdi de seneste årene. Det er lenge siden du kunne få for eksempel en gedigen 1930 Cadillac V16 All-Weather Phaeton til under to millioner kroner. Det kan du nå om estimatene holder.

SMAKFULL CUSTOM: Mike Fennel restaurerte noen av USAs fineste klassiske biler, og selv kjørte han denne modifiserte 1957 Buick Century Caballero Estate Wagon. Estimat: 125.000 – 175.000 dollar. FOTO: RM SOTHEBY'S

Europa neste!

Fra Arizona er det bare tid av veien for RM Sotheby’s og Bonhams å sette kursen for Europa og salgene i Paris, hvor også Artcurial skal teste markedet første uken i februar.

Også der har RM Sotheby’s gått hardt ut med med både en 2022 Bugatti Centodieci med estimat mellom 10 og 15 millioner euro og ikke minst Le Mans-vinneren fra 1965: Ferrari 250 LM til godt på nordsiden av 25 millioner euro…håper de.

VERDENSNEST DYRESTE? Denne 1955 Mercedes-Benz W196R har stått i Indianapolis 500-museet i snart 60 år når den nå selges - kanskje for en pris rundt 70 millioner dollar. FOTO: RM SOTHEBY'S

Men først skal de innom Mercedes-Benz-museet og selge Indianapolis Motor Speedway Museums 1954 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen. Har du ikke 50 millioner euro å avse trenger du ikke tenke på å ta turen til Stuttgart.

Til tross for nok av dystre utsikter skal det nok bli noe heftige bilpriser også i år. Velkommen til 2025!