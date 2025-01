Full oversikt: Alle jubileene du må merke deg

Men la oss flytte fokus til selve bilene, de merkene og modellene som vi kan forvente at vies litt ekstra oppmerksomhet i år. I hvert fall fra entusiastenes side.

125 år - 1900

Hvis vi starter med å gå 125 år tilbake er vi definitivt i bilens spede barndom, ikke minst i Norge, hvor det kun er tre biler registrert ved inngangen til året. Det forhindrer dog ikke at pionerer som Fredrik Hiorth etablerer en maskinforretning som snart skal bli Norges første bilforhandler.

HYBRIDPIONER: Ferdinand Porsche utforsket kombinasjonen av elektrisk drift og forbrenningsmotorer allerede i 1900. FOTO: PORSCHE

I USA er bilbestanden rundt 8.000, og det popper opp nye bilmerker rundt om i nesten hele landet for å dekke lokale behov. Av de litt mer vesentlige produsentene som kom på banen dette året var merker som Knox, Lozier, Peerless og Rambler.

Totalt antall bilmerker på verdensbasis passerte 200 med god margin dette året, og drivlinjekonseptene var både forbrenningsmotorer, elektriske og dampdrevne. Det var ennå uklart hvilken teknologi som ville være mest effektiv og vinne utover 1900-tallet.

Som en kuriositet kan det nevnes at motorsport var egne konkurransegrener under Sommer-OL i Paris dette året. Det ble arrangert parallelt med Verdensutstillingen i byen det året.

100 år - 1925

I 1925 produksjonen etter første verdenskrig kommet skikkelig i gang på begge sider av Atlanteren med stadige produksjonsrekorder, nye merker og modeller og økt motorsportsaktivitet.

24-TIMERSREKORD: Renault 40 CV satte rekord for høyest gjennomsnittsfart over 24 timer på Monthléry med 141 km/t i 1925. FOTO: RENAULT

Motorsporten ble omfavnet av nærmest alle de store produsentene, ikke minst for å vise pålitelighet. Blant annet ved landeveisløp, Grand Prix-stevner og rekordforsøk over store distanser.

Renault var svært aktive, og med dere gedigne 40 CV satte de blant annet rekord for høyest gjennomsnittsfart over 24 timer på Monthléry med 141 km/t. Citroën svarte med å lage verdens største reklameplakat ved å kle Eiffeltårnet fra toppen med merkets navn lysende til alle kanter, synlig i mange mils omkrets, spesielt om kvelden.

MARKEDSFØRINGSSTUNT: Citroën leide utsiden av Eiffeltårnet og gjorde det om til en lysende reklameplakat for hundre år siden. FOTO: CITROEN

Av viktige nye modeller som kom på markedet for litt mer luksuriøse og sportslige merker var Rolls-Royce Phantom I (eller New Phantom som den het den gang), Bentley 6,5 litre og Alfa Romeo 6C.

NEW PHANTOM: Rolls-Royce faset inn den første nye modellen etter Silver Ghost, New Phantom i 1925. Stilen var dog adelig tradisjonell for noen av kundenes valg av karosserier. FOTO: IVAR ENGERUD

Walter P. Chrysler hadde så vidt startet å bygge biler under eget navn i 1924, men i 1925 etablerte han Chrysler Corporation, som skulle bli den tredje av de tre store i Detroit, etter Ford og GM. 100-års-jubileet skal blant annet markeres på Pebble Beach i sommer.

I Norge var det totalt registrert i overkant av 32.000 motorkjøretøyer for hundre år siden.

75 år - 1950

I 1950 hadde Europa beggynt å riste av seg de verste konsekvensene av andre verdenskrig, og både produsenter og motorsporten kunne rette blikket forover med optimisme i blikket.

Og det største som skjedde – sett i ettertid – var kanskje etableringen av racingserien kalt Formel 1 som erstatning for de tidligere Grand Prix-løpene. Riktignok var det flere av de samme biletypene som ble brukt i debutsesongen, men motorsporten hadde fått sin nye toppdivisjon, med et navn som plasserte dem på toppen.

Alfa Romeo 158 Alfetta ble vinneren. En bil konstruert helt tilbake i 1938, med 18 seire før det første F1-racet, men fortsatt utviklet til en vinner. Ferrari kom med i løpet av sesongen – og er det eneste som har kontinuerlig Formel 1-historie fra den første sesongen til i dag.

RASK SUKSESS: Ferrari ble raskt en dominerende aktør i Formel 1 med en rekke nydelige racerbilutgaver utover 1950-tallet. Som denne 625 F1 lik den som vant Monaco GP i 1955. FOTO: IVAR ENGERUD

Formel 1 og Ferrari vil selvsagt bli markert på Silverstone, som var åsted for det første løpet og både på Goodwood Festival of Speed og Revival, samt «alle» andre arrangementer i en eller annen form.

Bilbestanden i Norge økte selvsagt, om enn sakte, men antall trafikk drepte hadde en dyster utvikling: 133 ble drept i trafikken på norske veier i 1950, mer enn I dag.

TRANSPORTEVENTYRET: Da Volkswagen hadde fått i gang Boble-produksjonen kom den nederlandske importøren Ben Pon med ideen til en varebilutgave, og Transporter ble satt i produksjon i 1950. Her er Møller-gruppens 1953-modell. FOTO: IVAR ENGERUD

Volkswagen har virkelig fått fart på produksjonen, som i 1950 steg til over 90.000 biler, inkludert den nye Transporter stasjonsvognen. Volvo lanserer også en stasjonsvogn basert på PV 444 med betegnelsen 445, også kalt Duett.

50 år - 1975

Oljekrisen er tilbakelagt, men ikke glemt. Så markedet for de verste bensinslukerne er tungt, både på luksussiden og av sportsbilene med amerikansk V8.

Men miljøet for amerikanske biler i Norge har vokst, selv om det bare er 15 år siden bilsalget ble frigitt. I 1975 blir American Car Club of Norway blir etablert, med base og utspring fra miljøet i Trondhjem. Det er jubileum som vil bli markert med en stor «Fuelfest» på Lillestrøm 14. juni.

NIKI LAUDA-EPOKEN: Ferrari hadde allerede 25-årsjubileum i Formel 1 i 1975, og Niki Lauda gjorde ikke skam på merkets stolte tradisjoner med seks seire i denne nydelige 312T. FOTO: IVAR ENGERUD

Av bilmodeller som kan markeres litt ekstra i 2025 er det mange godbiter som for eksempel BMW 3-serie, Ferrari 308 GTB/GTS, Lancia Montecarlo, Mercedes-Benz 450SL 6.9, Monteverdi Palm Beach, Rolls-Royce Carmague, Volkswagen Polo og Volvo 66. Den siste der sliter kanskje litt med å bli betrakte som en «godbit».

ROLLS-ROYCE PÅ ITALIENSK: Pininfarina fikk jobben med å kle opp modellen Carmague i 1975, og mange vil kjenne igjen linjene fra for eksempel Fiat 130 Coupé. FOTO: IVAR ENGERUD

De 10 mest solgte bilene i Norge: 1. Volvo 240, 2. Toyota Corolla, 3. Opel Kadett, 4. VW Golf, 5. Mazda 929, 6. Ford Taunus, 7. Ford Granada, 8. Ford Escort, 9. Mazda 818, 10. Opel Rekord. Det var (andre) tider!

NOE NYTT: 308 GTB/GTS representerte noe helt nytt fra Ferrari da den dukket opp i markedet i 1975. Det kom ikke noen til Norge det året, men bare noen år senere kom denne lekre 1979-modellen. FOTO: IVAR ENGERUD

25 år - 2000

Hopper vi raskt frem til vårt årtusen ser en at det skjedde ganske mye frem til år 2000. Litt ut i januar det året kunne vi igjen puste ganske rolig for at de fleste datasystemer hadde tålt Y2K-spøkelset, sannsynligvis ikke minst fordi problemet hadde vært adressert og jobbet med over hele kloden i flere år.

ROADSTERTRADISJONER: BMW har hatt åpne tosetere siden 1930-tallet, og i 2000 kunne kundene få en nydelige Henrik Fisker-designet Z8. FOTO: IVAR ENGERUD

Blant bilnyhetene i det første året på 2000-tallet var biler som Alfa Romeo 147, BMW Z8, Chrysler PT Cruiser, Ford Escape, Morgan Aero 8, Nissan X-Trail, Opel Speedster, Panoz Esperante.

MORGAN I NYTT ÅRTUSEN: Morgan er vel den mest konservative produsenten i markedet, men for 2000-tallet utviklet man Aero 8. FOTO: IVAR ENGERUD

Det er kanskje litt rart å tenke på disse som veteraner like rundt hjørnet, men det er de. Og de er en truet rase. Godt nytt år!