«Bilen har nogle udfordringer med dens identitet og dokumentation. Vi kommer ikke til at auktionere bilen». Det var den korte meldingen fra RM Sothby’s danske spesialist Anders Bildt da vi spurte om hva som hadde skjedd da den tidligere norskeide 1935 Mercedes-Benz 500 K Keibl Cabriolet som var blant de forhåndsannonserte objektene, plutselig var borte fra auksjonen.

Brokete historie

Du har sannsynligvis aldri hørt om den østerrikske karosserimakeren Ferdinand Keibl i Wien, men han bygde mangt et eksklusivt karosseri for kunder i hjemlandet.

Blant annet denne unike Mercedes-Benz 500 K som kom som chassis til verkstedet våren 1935. Kunde på den ferdige bilen var våpenhandleren Fritz Mandl som eide Hirtenberger Patronen Fabrik ved Wien.

RESTAURERT I NORGE: På begynnelsen av 1990-tallet var denne unike 1935 Mercedes-Benz 500 K Keibl Cabriolet på norske hender. FOTO: IVAR ENGERUD

Hva som skjedde videre frem til svenske Alf Johansson fant den i Sovjet og tok den hjem til Sverige på 1960-tallet er ukjent.

Til Norge

Johansson smuglet også ut Stalins Mercedes-Benz 540 K fra Sovjet. Så denne ble solgt til Birger Nilsen i Norge, hvor den gikk videre via et par privatpersoner utover 1970-tallet, for så å ende opp i et konsortium som fullførte restaureringen her hjemme.

I 1991 ble den registrert på BN54500. Etter kort tid ble den igjen solgt tilbake til Tyskland, hvor den har vært på markedet et par ganger og i hvert fall blitt lakkert om fra burgunder og sort til helt sort.

Estimatet da den lå ute på RM Sotheby’s-sidene var 780.000 til 900.000 euro, men det vil altså ikke skje.