Den svenske eiendomsgiganten SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden) meldte i september at det jobber med å børsnotere 49 prosent av aksjene i datterselskapet Sveafastigheter.

Ved utgangen av første halvår hadde Sveafastigheter en boligportefølje med en verdi på 28,2 milliarder norske kroner. Selskapet vil bli Sveriges største børsnoterte boligselskap, med cirka 14.500 leiligheter under forvaltning og cirka 7.900 leiligheter under prosjektutvikling eller bygging.

Mandag kom en ny melding fra SBB:

Planen er nå å børsnotere 44 prosent av Sveafastigheter, tilsvarende 88 millioner aksjer.

Prisintervallet per aksje er satt til 39,50–45,50 svenske kroner, tilsvarende et totalt proveny på mellom 3,6 og 4,1 milliarder norske kroner.

Vil styrke balansen

Pengene skal ifølge pressemeldingen brukes til å styrke SBBs balanse og derigjennom bedre selskapets finansielle posisjon.

«Etter en notering vil Sveafastigheter bli et av Sveriges største, rendyrkede, børsnoterte boligselskaper. Størrelsen skaper vilkår for effektiv og lønnsom boligforvaltning», heter det blant annet i meldingen.

SBB fastholder at det delvis utskilte boligselskapet vil forbli en «kjerneeiendel» også i fremtiden.

Sveafastigheter skal etter planen noteres på Nasdaq First North Premier Growth Market, for så å flyttes over til Nasdaq Stockholms hovedliste etter 18 måneder.