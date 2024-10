SBB-spinoff faller i børsdebuten

Samhällsbyggnabolaget (SBB) noterte fredag datterselskapet Sveafastigheter på Nasdaq-børsen i Stockholm. Børsmottakelsen var ikke den varmeste, for rett etter handelen startet falt børskursen under tilbudsprisen på 39,50 svenske kroner pr. aksje.

På sitt svakeste, i løpet av de første 20 minuttene etter børsåpningen, var Svea-aksjen ned 4,3 prosent, til 37,80 kroner.

I de påfølgende timene hentet aksjen seg noe inn, og nådde et platå på 39,00 kroner, som tilsvarer en nedgang 1,2 prosent.

Det var i september at det svenske eiendomsselskapet SBB slapp nyheten om at det ville børsnotere datterselskapet. Først var det planlagt at 49 prosent av Svea-aksjene skulle tas på børs. Senere ble tallet senket til 44 prosent av aksjene i selskapet.

Det ville tilsvarte 88 millioner aksjer og prisintervallet ble i utgangspunktet satt mellom 39,50 til 45,50 kroner. Det ville gitt SBB et proveny på mellom 3,5 og 4 milliarder kroner. Tilbudsprisen ble senere senket til den nedre delen av intervallet.

Sveafastigheter forvalter om lag 14.500 leiligheter, i tillegg til å ha cirka 7.900 leiligheter under bygging eller utvikling. Det gjør Sveafastigheter til det største boligsselskapet på børs i Sverige.

Sveafastigheter ble noteret på Nasdaq First North Premier Growth Market, men planlegges for så å flyttes over til Nasdaq Stockholms hovedliste etter 18 måneder.