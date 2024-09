Påstått Rembrandt-portrett gikk for ellevill pris

I fjor sommer solgte auksjonshuset Christie’s de siste kjente Rembrandt-portrettene eid av private samlere. Et mystisk usignert portrett i stil med den nederlandske mesteren dukket nylig opp på et loft i Camden i delstaten Maine i USA og ble solgt for en ellevill pris. I forkant var bildet "priset" til 10.000–15.000 dollar, tilsvarende 106.000–160.000 kroner hos Thomaston Place Auction Galleries. Hammeren endte på hele 1,4 millioner dollar, tilsvarende knappe 15 millioner kroner. Det er Artnews som skriver dette.

Funnet på loftet

Eieren av bildet hadde invitert auksjonshuset på et standard besøk. Det skal ha vært en rekke flotte gjenstander i huset. Men det var altså på loftet at den virkelig skatten sto, "Portrait of Girl", etter Rembrandt. Ifølge auksjonshuset er maleriet et av de dyreste kunstverkene som noen gang er solgt i Maine. Summen blir selvfølgelig smuler sammenlignet med hva en ekte Rembrandt går for. Ifølge prisdatabasen Artprice ble rekorden satt i London i 2009. Da ble bildet "Portrait of a Man with Arms Akimbo", 1658, klubbet for 18 millioner pund. Inkludert alt måtte kjøperen ut med 20,2 millioner pund. Med dagens pundkurs tilsvarer det rundt 280 millioner kroner.