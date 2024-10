Dette er absolutt ikke comment il faut, men så er det også snakk om Paris og om nye tider. I slutten av september skrev Kapital om en rekke styrtrike personer fra Norden som har gitt over 100 millioner kroner til en satsing på nordisk kunst på et mellomstort museum i USA, Buffalo AKG Art Museum.

I USA er det vanlig at rike støtter kunst og kultur. Det er det så visst i Frankrike også. Da den skjebnesvangre brannen rammet Notre-Dame i 2019, ble det nærmest en konkurranse mellom styrtrike om å støtte gjenoppbyggingen. I spissen sto de to luksuskonglomerateierne Bernard Arnault (LVMH) og François-Henri Pinault (Kering). Dette dog ikke helt uten kritiske røster.

Les også Petter Olsen-bilde under hammeren: – Sannsynlig med norsk auksjonsrekord I november legges et bilde av Theodor Kittelsen under hammeren i Oslo. Selger er firmaet til den hardt økonomisk rammede rederarvingen.

Nå vel, tilbake til kunsten. Det som altså har vekket oppsikt denne gangen, er at det er et kommersielt galleri som har gitt kunstverk til et museum, og at museet også har tatt imot gaven. Det er et slags godkjentstempel av kunsten fra museet, og som selvfølgelig også gavner både galleriet og ikke minst også kunstnerne. Ekstra lukrativt blir det siden vi har med det franske nasjonalmuseet for moderne kunst i det kjente Popidou-senteret å gjøre.

Laget av dansk-norsk duo: Verket “Broken Square”, 2018, av Elmgreen & Dragset, er blant arbeidene som nå har fått permanent plass i samlingen til Musée National d’Art Moderne. Foto: Clarie Dorn

Gutta bak: Ingar Dragset (t.h.) og Michael Elmgreen har laget verket på bildet over og som nå er gitt til Musée National d’Art Moderne. Her fra en annen anledning. Foto: Elmar Vestner

Tre ganger innkjøpsbudsjettet

Galleriet det er snakk om er Perrotin, etablert i Paris av Emmanuel Perrotin i 1990 og som siden har ekspandert til en rekke storbyer verden over. Nå har galleriet donert 23 kunstverker til en samlet verdi av hele 70 millioner kroner. Mottageren er ingen ringere enn Musée National d’Art Moderne – Centre Georges Pompidou. Det var Perrotin som fortalte om dette via en pressemelding. Fra museets side har det vært tyst. Det skriver The Art Newspaper.

Les også Halve finans-Norge har bladd opp for ukjent prosjekt i USA – Stein Erik Hagen, Furuholmen, Magnus Halvorsen, Ragnar Horn, Reynir Indahl, Erik Langaker, Øystein Moan, Gert Munthe, Reitan-familien, Christian Sinding. Det er ganske sentrale navn, sier milliardær Jan Petter Collier.

17 av de 68 kunstnerne som er tilknyttet Perrotin har gitt kunstverk. Blant navnene er Maurizio Cattelan, Elmgreen & Dragset, Bernard Frize, Lionel Estève, Takashi Murakami, Tavares Strachan og Emma Webster. De skal stilles ut i det kjente museet fra oktober. Verdien på kunstverkene er mer enn tre ganger så høy som det årlige innkjøpsbudsjettet til museet på 1,8 millioner euro, eller i overkant av 20 millioner kroner.

Fransk og abstrakt: Bernard Frize, “Suite Segond 100 N°3”, 1980. Foto: Tanguy Beurdeley

Valgt av museet

Verkene er valgt ut av Pompidous direktør Xavier Rey og museets kuratorer. Ifølge pressemeldingen fra galleriet skal kunstverkene representere ulike nasjonaliteter, aldre og kunstneriske praksiser. Kunstnerne selv har ikke fått noe betalt for arbeidene de har donert, men verdien ved at Pompidou har valgt dem ut er selvfølgelig nærmest ubetalelig.

Perrotin sier til The Art Newspaper at galleriet ikke har dratt nytte av noen skattelettelser som følge av donasjonen. I Frankrike er det en lov som sørger for at kunstverk som er i museers eie, anses som offentlig eiendom og aldri kan bli solgt.

Les også – Kunst er som en slags kjærlighetshistorie for meg – Kunst er som en slags kjærlighetshistorie for meg. Hvis du ikke elsker noe lenger, er det best å kvitte seg med det, forteller Jan Petter Collier (74) i en ny bok.

Kan skape presedens

“Denne type gaver er uvanlig og kan skape presdens,” sier Adrian Ellis, direktøren for AEA Consulting, som jobber med museer og andre kulturinstitusjoner, til The Artnews Paper. Han understreker at Pompidou bør bekrefte offentlig at det ikke var noen betingelser knyttet til gaven. Og gitt at det var det, bør museet klart gjøre rede for hvilke betingelser de har akseptert og hvorfor. Videre mener Ellis at museet bør komme med en redegjørelse for hvorfor disse verkene er plukket ut og hvordan de passer inn i samlingen.

Dette er ikke den første donasjonen gjort av Perrotin og dets kunstnere til Pompidou, men det er den desidert største.

Den dansk-norske duoen Elmgreen & Dragset er altså blant kunstnerne som nå kan smykke seg med å være i samlingen til Musée National d’Art Moderne.