Det er nesten så det er en trend i tiden. Enten lager store kunstsamlere egne museer, eller så gir de bort eller selger kunsten sin til et museum. Orkla-storeier Stein Erik Hagen solgte sin samling norsk og nordisk kunst til oljefondsjef Nicolai Tangen før jul for 240 millioner kroner. 14. januar meldte Hagen i Aftenposten at samlingen hans fremdeles er for stor, og at han skal selge mer.

Nå har hifi-gründer Erling Neby fått til en avtale med Kode-museet i Bergen om sin samling som han har bygget opp over flere tiår – og stilt ut i både inn- og utland, senest på Kode i Bergen i fjor. I pressemeldingen fra Kode-museet nå står det at “Neby har deponert sin omfattende samling av geometrisk og konkret kunst til Kode, med intensjon om permanent overdragelse”.

Vist i Bergen tidligere: Fra utstillingen “Kvadratets hjerte. Verk fra Erling Nebys samling” på Kode for et års tid siden. Foto: Dag Fosse / Kode

Flere interessenter

– Hva ligger det i avtalen med Kode?

– Jeg var opptatt av at barna mine skulle få et godt hjem, sier Neby til Kapital når vi slår på tråden. Han refererer til bildene sine, men han har også fire barn.

– Og så ville jeg ha litt penger for det. Kode får rundt 175 bilder av meg. De er verdt rundt 120 millioner kroner, og så får museet dem for 60 millioner kroner.

De må skaffe ekstern finansiering. De skal betale beløpet over fem år.

– Det må være en god deal?

En av forutsetningene var at 50 av bildene alltid henger fremme. Noe sånt kunne jeg aldri ha sagt til Nasjonalmuseet.

– Ja, jeg er veldig happy. De må skaffe ekstern finansiering. De skal betale beløpet over fem år. En av forutsetningene var at 50 av bildene alltid henger fremme. Noe sånt kunne jeg aldri ha sagt til Nasjonalmuseet, for eksempel. Det var flere museer som var interessert. Kode hadde den beste dealen.

– Hva skal du bruke pengene på?