Ved inngangen til hvert kalenderår rangerer Eurasia Groups geopolitiske analytikere risikofaktorene de tror utgjør den største trusselen for verdenssamfunnet. For 2024 ble et politisk dysfunksjonelt USA satt på topp, og dette har ikke endret seg snart halvveis inn i året.

Dette var Eurasia Group-sjef Ian Bremmer klar på da han gjestet Bloomberg-podcasten «In the City» like etter at Donald Trump ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter i den såkalte hysjpengesaken. Med det ble han den første tidligere eller sittende presidenten i USAs historie til å bli kjent skyldig i et lovbrudd.

– En forferdelig tid

– Utenkelige ting skjer i amerikansk politikk på ukentlig basis, og amerikanerne normaliserer disse tingene. Du blir bare vant til det. Dette er ikke et tegn på et stabilt demokrati, sier Bremmer.

– Dette er en forferdelig tid for valg i USA. Sannsynligheten for politisk vold har økt som en følge av forrige ukes Trump-kjennelse, legger han til.

Som kjent stiller Trump som Republikanernes kandidat også i årets presidentvalg, og etter kjennelsen har en rekke av USAs rikeste sørget for å fylle opp valgkampkassen hans med mer enn 200 millioner dollar. Det overrasker ikke Bremmer.

– Grunnen er at de føler Trump er bedre for pengene deres enn Joe Biden, forklarer han i podcasten.

– Veldig, veldig farlig

Eurasia Group-sjefen åpner for at Biden, etter Trump-kjennelsen, «kanskje har en litt større sjanse» til å vinne valget.

ADVARER: Eurasia Group, ledet av Ian Bremmer. Foto: Bloomberg

– Men Trump kan absolutt fremdeles vinne, og vinner han vil han gjøre det som dømt i en kriminalsak, med politiske rivaler han har til intensjon å gå etter, fortsetter Bremmer overfor Bloomberg.

– Det er ikke slik at USA blir et diktatur, det blir ikke et Kina og ikke et Russland. USA blir kanskje mer som Ungarn, Polen eller Tyrkia. Når vi snakker om små, perifere europeiske land er det én ting, men en helt annen er det hvis vi snakker om verdens mektigste land, militærmakt og reservevaluta. USA er et veldig, veldig farlig sted å være, og derfor var det vår høyest rangerte risikofaktor for 2024, legger direktøren til.

Straffeutmålingen i hysjpengesaken mot Trump faller for øvrig 11. juli, én uke før Republikanerne formelt peker ham ut som sin presidentkandidat på sitt landsmøte i Milwaukee, Wisconsin.