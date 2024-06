Macron vil samle rivaler mot Nasjonal Samling

President Emmanuel Macrons sentrumsbevegelse ligger bak både Nasjonal Samling og det gjenopplivede venstreblokkpartiet den Nye Folkefronten i meningsmålingene. I møte med et mulig valgnederlag, søker presidenten støtte fra rivaliserende partier, melder Bloomberg.

– Jeg har troen på det franske folket. Det er kvinner og menn som, til tross for deres forskjeller, skal kunne styre landet sammen. Ekstremistene derimot burde ikke komme til, sa Macron under en musikkonsert på Élyséepalasset. Samtidig oppfordret han det franske folk til å stemme den 30. juni under den første valgrunden.

– Dere må ikke være redde for å stemme, men dere må stemme ansvarlig.

Den andre valgomgangen skal holdes 7. juli. Det er foreløpig Marine Le Pens høyrevridde parti Nasjonal Samling (RN) som ser an til å sluke de franske velgerne. En meningsmåling fra OpinionWay anslår at partiet vil nå en oppslutning på om lag 35 prosent etter første valgrunde.

Rystet aksjemarkedet

Da Nasjonal Samling seiret som det største partiet i det franske rystet det franske EU-valget varslet presidenten nærmest umiddelbart nyvalg. Siden har det franske aksjemarkedet stått i fritt fall.

Etter nyheten ble kunngjort den 9. juni har de ledende franske bankaksjene BNP Paribas og Societe Generale falt henholdsvis 6,14 og 8,22 prosent.

Den brede CAC 40-indeksen, som tar for seg de 40 største og mest likvide aksjene som handles på Euronext Paris, har falt om lag 3,36 prosent siden nyheten kom.