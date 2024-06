EU og Kina starter forhandlinger om elbiltoll

For en drøy uke siden bekreftet EU-kommisjonen at de vil legge tollavgift på import av kinesiske elbiler, der avgiften vil være på opptil 38 prosent . Beijing truet da med gjengjeldelse mot europeiske varer som svar. Lørdag har Kina og EU åpnet opp for forhandling, melder Bloomberg.

Kinas handelsminister Wang Wentao og EUs handelskomissær Valdis Dombrovskis skal ha diskutert saken under en videokonferanse i helgen.

Det er ikke bare Europa som prøver å bremse opp kinesisk elbil import. USAs president Joe Biden kunngjorde forrige måned nye enorme tollsatser på import av elektriske kjøretøy og andre varer fra Kina.

I USA økes tollsatsene på kjøretøy importert fra Kina med mer enn firegangeren – fra 25 prosent til 100 prosent. Det gjøres for å utfordre Beijings praksis med å oppmuntre til aggressivt lave priser blant kinesiske elbilprodusenter.