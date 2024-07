Han beskriver hele saken som «veldig komplisert».

– Assange har sterk støtte fra sine tilhengere. De hevder han har blitt rettsforfulgt for å utøve journalistikk, og at saken har vært en test av USAs etterlevelse av det første grunnlovstillegget som omhandler retten til å publisere informasjon. Samtidig hevder kritikerne at Assange ikke er en journalist, at han ikke har gjort nok for å beskytte sine kilder og at dokumentene ble offentliggjort uten en grundig vurdering, sier Clarke i YouTube-klippet.

– Vokst frem en konsensus

USAs tiltale mot Assange omfattet i alt 18 punkter, og ble rettet under Donald Trumps presidentperiode i 2019. Nå er Trump favoritt til å gjeninnta Det hvite hus etter høstens presidentvalg.

VIL HA ASSANGE HJEM: Australias statsminister Anthony Albanese. Foto: NTB

– Trump har tidligere sagt at han seriøst ville ha vurdert en benådning av Assange, mens den uavhengige presidentkandidaten Robert F. Kennedy jr. har tatt til orde for full benådning. Det ser ut til å ha vokst frem en konsensus i ulike amerikanske politiske miljøer om å få avsluttet saken som har blitt et diplomatisk ømt punkt mellom Australia og USA, fortsetter ABC News-korrespondenten.

– Man kan ikke si noe sikkert før avtalen er fullført, men alt tyder nå på at saken er avsluttet og at Assange kommer hjem til Australia, legger Clarke til.

Moren Christine Assange karakteriserer overfor ABC News at løslatelsen av sønnen viser både betydningen og makten som ligger i stille diplomati. Hovedpersonen selv og Det hvite hus har så langt ikke kommentert forliket. Australias statsminister Anthony Albanese vil ifølge Reuters ha Assange hjem så raskt som mulig.

Slapp 700.000 dokumenter

Julian Assange var en av gründerne da Wikileaks ble opprettet i 2006. Varslernettstedet publiserte i flere omganger graderte dokumenter fra en rekke land, og amerikanske myndigheters tiltale mot Assange var basert på hans rolle i 2010-lekkasjen av omtrent 700.000 hemmeligstemplede dokumenter knyttet til Irak- og Afghanistan-krigene.

Den nå 52-årige australieren har sittet fengslet i det britiske Belmarsh-fengselet siden april 2019, og før dette tilbrakte han syv år i den ecuadorianske ambassaden i London for å unngå utlevering til Sverige, der han var mistenkt for seksualforbrytelser. Den svenske etterforskningen ble avsluttet i 2019.

Assange ble arrestert og fengslet i Storbritannia på USAs ordre etter at Ecuador trakk tilbake Assanges asylrettigheter.