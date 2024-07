Én av tre demokrater mener president Joe Biden bør trekke sitt kandidatur i årets presidentvalgkamp etter forrige ukes svake opptreden i debatten mot Donald Trump , ifølge en lands- og nettbasert undersøkelse gjort av Reuters/Ipsos mandag og tirsdag denne uken.

Samtidig viser målingen at både Trump og Biden opprettholder støtte fra 40 prosent av registrerte velgere, noe som antyder at Biden ikke har tapt terreng siden debatten.

Bare Obama hadde ledet

Undersøkelsen satte også hypotetiske demokratiske kandidater opp mot Trump, og blant disse var det bare Michelle Obama som ledet over eks-presidenten og årets republikanske kandidat – med 50 mot 39 prosent. Den tidligere presidentfruen har gjentatte ganger sagt at hun er uaktuell for en valgkamp.

Visepresident Kamala Harris kom inn ett prosentpoeng bak Trump, 42 mot 43 prosent. Differansen er godt innenfor undersøkelsens feilmargin på 3,5 prosentpoeng, og nyhetsbyrået konkluderer derfor med at Harris statistisk sett gjør det minst like godt som Biden – som selv har avvist muligheten for at han trekker seg.

– Klokt å finne en annen

Demokratiske velgere har uansett lenge sådd tvil om Bidens kandidatur. I en Reuters/Ipsos-undersøkelse i januar, da nominasjonskampen fortsatt pågikk, mente halvparten av demokratene at Biden ikke burde stille i 2024.

SER INGEN VEI: Julian Castro. Foto: NTB

Og stadig mer fremtredende demokrater tar nå til orde for at Biden bør trekke seg. En av dem er Julian Castro, som var minister under Barack Obama og prøvde å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020.

– Jeg ser ingen vei fremover for Biden i dette løpet. Jeg mener en annen demokrat vil ha større sjanse til å slå Donald Trump, og at det vil være klokt å finne en annen kandidat, sier han i et intervju med MSNBC og trekker frem Harris som en av dem han tror kan gjøre det bedre.

Skal møte guvernører

Castro følger dermed opp eksempelet satt av Lloyd Doggett, som sitter i Representantenes hus for Texas. Han ble tirsdag det første sittende demokratiske kongressmedlemmet som ber Biden trekke seg.

«Jeg representerer hjertet av et distrikt en gang representert av Lyndon Johnson. Under svært forskjellige omstendigheter tok han den smertefulle beslutningen og trakk seg. President Biden bør gjøre det samme», skrev han i en uttalelse gjengitt av flere internasjonale medier, eksempelvis CNN.

«I motsetning til Trump har Bidens førsteprioritet alltid vært vårt land. Med respekt ber jeg ham om å trekke seg», la han til, men understreket at han likevel har respekt for alt Biden har fått til som president.

CBS News og Reuters erfarer at Biden skal møte demokratiske guvernører onsdag, og ifølge sistnevnte skal Biden der forsikre guvernørene om at han er i god form både fysisk og mentalt.