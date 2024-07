Donald Trump ligger ifølge meningsmålingene godt an til å gjeninnta Det hvite hus på bekostning av Joe Biden i valget som finner sted 5. november i år, og har snakket høyt om at han skal få en ende på Ukraina-krigen før innsettelsen i januar.

Nå utfordres Trump av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å legge frem sin plan for hvordan dette skal skje.

Vil vite om uavhengighet er i fare

– Dersom Trump vet hvordan han skal avslutte denne krigen, bør han fortelle oss det i dag. Står ukrainsk uavhengighet i fare, vil vi være forberedt. Vi vil vite, uttalte han i et TV-intervju med Bloomberg i Kyiv på onsdag.

Presidenten klager i intervjuet over forsinkede våpenleveranser fra vestlige allierte, og legger til at han er «potensielt klar» for å møte Trump for å høre om eventuelle planer.

– De kan ikke planlegge mitt liv, og vårt folks og våre barns liv. Vi vil forstå om vi i november vil ha USAs støtte eller om vi vil være helt alene, fortsetter Zelenskyj overfor nyhetsbyrået.

Anstrengt forhold til Trump

Den tidligere komikeren som inntok presidentstolen i 2019 har hatt et anstrengt forhold til Trump, som i løpet av sin presidentperiode anklaget Zelenskyj for korrupsjon, og presset ham til å etterforske anklager om at Hunter Biden skulle ha utnyttet farens posisjon som visepresident under Barack Obama til å tilegne seg penger og posisjoner i Ukraina og Kina. Sistnevnte har resultert i en riksrettsgranskning av president Biden.