Musk donerer penger til Trump

Tesla-gründeren Elon Musk har donert penger til en såkalt «political action committee» (PAC) som jobber for å få Donald Trump inn i Det hvite hus, skriver Bloomberg lørdag morgen.

Det er uklart hvor mye Musk har donert til komitéen, men ifølge Bloombergs kilder er det snakk om «betydelige beløp» til en lavprofilert gruppe med navn America PAC.

Gruppen må forøvrig oppgi listen med donorer på mandag.

Tesla-milliardæren har tidligere beskrevet seg selv som «politisk uavhengig», og har foretrukket å holde seg utenfor politikken. Tidligere i år sa han at han ikke forventet å finansiere verken Biden eller Trumps valgkampanjer, ifølge en Twitter/X-melding fra Musk som han publiserte i mars.

CNBC åpnet dog for at Musk kunne støtte enten Trump eller Joe Biden indirekte, eksempelvis gjennom PAC. Kanalen påpekte at enhver stor donasjon fra Musk kan få en betydelig effekt på den aktuelle kampanjen.

Til tross for at Musk pleier å ta politiske standpunkt i sine X-innlegg, er han likevel kjent for å holde igjen sine politiske donasjoner. Siden 2009 skal han totalt ha donert mindre enn én million dollar, og i løpet av perioden har han støttet både republikanske og demokratiske kandidater. Dette skjedde eksempelvis under mellomvalgene til Kongressen i 2018.

Musk har tidligere uttalt at han stemte på Biden ved forrige presidentvalg i 2020.