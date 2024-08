Vil ha økte skatter og «støtter» krypto

«Hun skulle sikre grensen mot Mexico, men klarte det ikke. Bortsett fra det vet vi lite om hva hun står for,» skrev The Wall Street Journal på lederplass.

Skatt, skatt, skatt og krypto

Den siste tiden har Kamala Harris delt følgende forslag i sin kampanje: priskontroll, 28 prosent selskapsskatt, 44,6 prosent skatt på kapitalgevinst, og 25 prosent skatt på urealisert gevinst.

Nå støtter hun kryptovaluta, i likhet med Donald Trump. Mer presist: «Hun vil støtte politikk som sikrer at nye teknologier og denne typen industri kan fortsette å vokse,» ifølge Brian Nelson, senior kampanjerådgiver for Harris.

Les også Vil innføre priskontroll – trekker paralleller til Sovjet Kamala Harris vil slå ned på prisjuks og prissamarbeid i USA. «Ikke fornuftig,» sier Obama-økonom.

Harris vil ha selskapsskatt på 28 prosent Visepresident Kamala Harris vil heve selskapsskatten i USA med en tredjedel.

Blant annet signaliserer hun at hun vil implementere tiltak knyttet til sikkerhet i bransjen, som har sett kollapsen av flere høyprofilerte selskaper, ifølge Bloomberg. «De har åpenbart uttrykt at en av tingene de trenger er stabile regler,» sa Nelson.

Trump tilbake i ledelsen

Det mest likvide bettingmarkedet, Polymarkets, gir Trump 53 prosent sannsynlighet for å vinne, mens Harris ligger på 46 prosent. Trump var nede på 44 prosent for under en uke siden. Totalt har 692,88 millioner dollar blitt veddet på hvem som vinner presidentvalget i 2024 hos Polymarkets.

Under en tale i den viktige vippestaten Nord-Carolina i forrige uke uttalte Harris at hun vil «fokusere på å kutte unødvendig byråkrati» og oppmuntre til «innovative teknologier samtidig som vi beskytter forbrukere og skaper et stabilt forretningsmiljø med konsekvente og transparente regler.»

Trump-leiren har tiltrukket flere kryptoinvestorer etter at han har uttalt at han ønsker å redusere statlig regulering av kryptobransjen.

Tidligere har Trump kalt krypto for en svindel, men nå eier han krypto for minst 1 million dollar og har sagt at USA bør omfavne bransjen for å hindre at Kina tar ledelsen. Hun har også foreslått, i likhet med Trump, at tips ikke bør beskattes.