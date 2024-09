Republikanernes presidentkandidat Donald Trump har det med å snakke i store bokstaver, og i juli vekket han reaksjoner i et Bloomberg Businessweek -intervju ved å uttale at Taiwan bør betale USA for forsvar.

AVVISER TRUMP: Taiwans økonomiminister Kuo Jyh-Huei. Foto: Bloomberg

Trump hevdet videre at Taiwan «har tatt nesten 100 prosent av amerikansk halvlederindustri», men dette ble avvist da Taiwans økonomiminister Kuo Jyh-huei møtte pressen i Taipei mandag.

– Selvfølgelig stjeler vi ikke

– Selvfølgelig stjeler ikke Taiwan halvlederindustrien fra USA. Halvlederne vi produserer er på oppdrag fra amerikanske selskaper, som fortsatt har de høyeste bruttomarginene, sa Kuo ifølge Bloomberg.

Reuters drar frem at Kuo tidligere har hatt en toppjobb i Topco Scientific, en av TSMCs leverandører.

– Dette er en misforståelse fra Trumps side. Presidenten har mye å håndtere – kanskje en venn eller en konkurrent i Taiwan fortalte ham dette, sa ministeren ifølge nyhetsbyrået.

Har 66 prosent av markedet

Prognoser fra TrendForce omtalt av CNBC i juli viste at Taiwan i år ventes å stå for 66 prosent av verdens produksjon av avanserte halvledere, mot 6 prosent for USA. Den sterke Taiwan-konsentrasjonen bekymrer Washington, og Joe Biden-administrasjonen har prøvd å lokke produksjon tilbake til USA ved å tilby støtte til selskaper som TSMC og Samsung hvis de utvider sine fabrikker der.

TAIWAN-LØFTE: Fra USAs sittende president Joe Biden. Foto: NTB

Tidligere i år har det også blitt kjent at TSMC – i tilfelle invasjon – har en «dødmannsknapp» som kan deaktivere fabrikkene i en slik grad at produksjonen umiddelbart halveres.

TSMC steg 0,4 prosent i mandagens handel på Taiwan-børsen.

Frykter at Kina vil angripe

Beijing betrakter den demokratisk styrte øya som kinesisk territorium, og Kinas president Xi Jinping har tidligere karakterisert en gjenforening av de to som «en historisk uunngåelighet.» President Biden har gjentatte ganger uttalt at USA vil forsvare Taiwan fra et eventuelt kinesisk angrep, men Trump har – med sine uttalelser – bidratt til å så tvil om denne støtten om han skulle vinne høstens presidentvalg.

Statsminister Cho Jung-tai var i kjølvannet av det omtalte intervjuet raskt ute med å påpeke at taiwanske myndigheter har økt forsvarsinvesteringene og forlenget vernepliktsperioden, og karakteriserte forholdet til USA som godt.

Siden 1979, da amerikanerne avsluttet en forsvarspakt og brøt de offisielle båndene til Taipei for heller å anerkjenne regjeringen i Beijing, har deres forhold til Taiwan vært styrt av en amerikansk særlov som har gitt Washington anledning til å yte militær hjelp, men ikke til å komme Taiwan til unnsetning om landet blir angrepet.