Political Action Committee (PAC) er en type organisasjon som samler inn valgkampbidrag.

Det er opprettet ulike PACs for ulike politiske syn og saker. En PAC kan gi 5.000 dollar direkte til en kandidat per valgkamp. De kan også gi 15.000 til et parti.

I 2010 ble det åpnet for en ny type PAC, såkalte Super PAC. Disse kan ikke gi penger direkte til en kandidat eller et parti. De kan derimot bidra i valgkampen på vegne av en kandidat, som for eksempel å drive selvstendige reklame- eller påvirkningskampanjer.