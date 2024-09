Den amerikanske marinens hemmelige kommandoenhet Seal Team 6, som drepte Osama bin Laden i 2011, trener på oppdrag for å bistå Taiwan i tilfelle Kina angriper, opplyser kilder som kjenner til forberedelsene til Financial Times.

Elitestyrken som blir satt til å løse noen av de mest sensitive og vanskelige militære oppdragene har i over et år planlagt og trent for en Taiwan-konflikt ved Dam Neck, sitt hovedkvarter i Virginia Beach omtrent 250 kilometer sørøst for Washington.

Angrep innen 2027?

Den hemmelige treningen understreker ifølge avisen USAs fokus på å avskrekke Kina fra å angripe Taiwan, samtidig som man trapper opp forberedelsene til at dette faktisk skjer. Opptreningen og planleggingen ble intensivert tilbake i 2021 etter at øverstkommanderende for amerikanske styrker i Indo-Stillehavsområdet, Phil Davidson, advarte om et kinesisk angrep av Taiwan «innen seks år.»

ADVARTE: Admiral i den amerikanske marinen, Phil Davidson. Foto: NTB

Underveis har Pentagon med jevne mellomrom sendt spesialstyrker til Taiwan for opptrening av taiwanske militære, mens Beijing moderniserer Folkets frigjøringshær (PLA) i det Financial Times karakteriserer som «høyt tempo.»

Amerikanske offisielle tjenestepersoner understreker likevel at en konflikt med Kina verken er «nært forestående eller uunngåelig.»

– Ikke overrasket



Uansett er det åpenbart at USAs forsvar og etterretning har intensivert fokuset på Kina. CIA-sjef Robert Burns påpekte overfor avisen i forrige uke at 20 prosent av hans budsjett er øremerket Kina, en tredobling over de siste tre årene.

I SAMTALER: USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og Kinas toppdiplomat Wang Yi. Foto: NTB

– At Seal Team 6 planlegger mulige Taiwan-relaterte oppdrag, bør ikke komme som en overraskelse, sier Sean Naylor. Han har skrevet en bok om Joint Special Operations Command (dit Seal Team 6 rapporterer) og driver The High Side, et nettsted som dekker nasjonal sikkerhet.

– Med Pentagons reorientering de siste årene for å fokusere på konkurransen mellom stormaktene, var det uunngåelig at selv landets ypperste antiterrorenheter ville oppsøke denne arenaen – for den veien fører til relevans, oppdrag og penger, fortsetter han.

Beijing advarer

Taiwan er det mest sensitive temaet i forholdet mellom USA og Kina, og har det siste året stått sentralt i bakkanal-samtaler mellom USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og Kinas toppdiplomat Wang Yi. Beijing er ifølge Financial Times fortsatt innstilt på en fredelig «gjenforening» med Taiwan, men har heller ikke utelukket bruk av makt.

Samtidig har president Joe Biden gjentatte ganger uttalt at USA vil forsvare Taiwan hvis Kina innleder et uprovosert angrep.

Den kinesiske ambassaden i Washington advarer om at Taiwan er «selve kjernen i Kinas kjerneinteresser», og oppfordrer USA til å «unngå tiltak som kan øke spenningen i Taiwan-stredet.»