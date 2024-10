Kapitals liste viser at formuesskatten må skrotes

Debattinnlegg: Theodor Vik Thorkildsen, leder i Lier FpU

Kapital publiserte nylig listen over Norges 400 rikeste personer. Blant disse har de tre rikeste flyttet ut av Norge, halvparten av de 50 rikeste har gjort det samme, og omtrent halvparten av de 400 rikestes verdier er helt eller delvis kontrollert fra utlandet.

Theodor Vik Thorkildsen. Foto: FpU

Dette er ikke overraskende med Vedum, Støre og «ryk og reis»-Bergstø i spissen av norsk finanspolitikk. For det er ingen tvil, det er utelukkende dårlig politisk styring som er grunnen til at dette har skjedd. Økte skatter som straffer verdiskapning er kjernen til problemet.

Det er ikke slik at milliardærene har så lyst til å bo i Sveits, de blir tvunget til det. Eiendomsmilliardæren Tord Ueland Kolstad sa i et intervju om sin flytting til Sveits at det bare er én grunn til at han flytter. Det er at formuesskatten gjør det umulig å være i Norge.

Han legger til at det å flytte er å ta ansvar for virksomheten. 98–99 prosent av hans formue er bundet i selskapene han eier, og for å betale formuesskatt, må han enten ta opp lån eller kreve at selskapene betaler ham utbytte for å betale skatten. Hvis han velger og får lov til å ta ut utbytte, må han betale skatt på dette også.

Enkelt forklart, blir milliardærene tvunget til å betale skatt for å betale skatt. Helt ubegripelig.

Det Kolstad og flere andre har gjort, har imidlertid lønt seg. De på Kapitals liste som har valgt å flytte ut av Norge, har nemlig hatt dobbel så høy avkastning som de som er blitt.

Alt tyder på at norsk økonomi ikke tåler fire nye år med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved roret. Skuta må snus. Vi trenger en ny regjering som kan få arbeids- og verdiskaperne tilbake til landet. For det er ikke for sent. Disse milliardærene har ikke funnet seg helt til rette i Sveits, de har ikke oppdaget favorittkafeen eller den fineste turstien ennå. De savner Norge, og god politikk vil få dem tilbake.

Fremskrittspartiet vil fjerne formuesskatten, og sikre at de som bidrar til å skape flest arbeidsplasser og mest verdiskapning skal ønske å bli i Norge.

Theodor Vik Thorkildsen

Leder i Lier FpU