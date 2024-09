Dette er Norges 400 rikeste

For drøye 20 år siden var han så godt som blakk etter et mislykket forsøk på å kuppe et nederlandsk rederi. Siden har han skapt et eventyr gjennom Viking Cruises. Det startet med fire skip i 1997. Dette har vokst til nær 100 skip, og formuen har steget parallelt. I vår ble de virkelige verdiene synliggjort gjennom børsnotering på New York-børsen. Selskapet er i skrivende stund priset til 160 milliarder norske kroner. Det gjør at Hagen, som sitter på over 50 prosent av aksjene, er god for hele 92 milliarder kroner.