– Jeg sitter med en liten følelse om at Trump vinner. Det sier bookmakerne òg, sier forvalter Jan Petter Sissener.

Sissener var mandag gjest i Finansavisens Børsmorgen. Der kom det frem at han har posisjonert hedgefondet Sissener Canopus for en Trump-seier.

Veddemålet går ut på å gå «long» S&P 400-indeksen og «short» europeiske aksjemarkeder. S&P 400-indeksen består av mellomstore selskaper med en markedsverdi som varierer fra 6,7 milliarder dollar til 18 milliarder dollar.

I norsk sammenheng vil det si selskaper som for eksempel SalMar, Yara, Orkla og Hydro. I den mer kjente «S&P 500-indeksen» eksponeres man for de aller største selskapene, ikke minst teknologigigantene.

Det er omtrent «vedtatt» i aksjemarkedet at en Trump-seier er best for aksjemarkedet på kort sikt på bakgrunn av skattepolitikken.

– Vinner Trump vil det bli betydelig frykt for økte tollsatser, spesielt i Kina, men også i Europa, sier han.

Sissener satser altså på børsoppgang i USA med Trump-seier, spesielt blant de mellomstore selskapene, samt børsfall i Europa.

Ifølge Kalshi er det mandag ettermiddag 54 prosents sannsynlighet for at Donald Trump og Det republikanske partiet vinner valget, og 46 prosents sannsynlighet for en seier til Kamala Harris og Demokratene. For en uke siden var sannsynligheten for en Trump-seier oppe i 65 prosent på sitt høyeste.