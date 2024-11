Vi skal få unge inn i fast jobb

Jeg diskuterer gjerne hvordan vi skal inkludere flere unge i arbeidslivet, men Mats Furulund bommer når han kritiserer regjeringens tiltak for et tryggere og mer inkluderende arbeidsliv.

Dette er noen av tiltakene i regjeringens arbeidsmarkedsmelding som jeg la frem i høst:

Vi vil prøve ut et arbeidsrettet ungdomsprogram med inntektssikring som ikke er knyttet til at unge har en diagnose – men at de er i aktivitet.

Vi vil gjennomføre forsøk med fireårig lønnstilskudd for unge som står i fare for å bli uføretrygdet – eller som allerede er det.

Vi vil gi unge med uføretrygd som ønsker arbeidsrettet oppfølging.

Vi vil utvikle tilbud med opplæring på arbeidsplassene for unge som strever med å gjennomføre vanlig skolegang.

I fjor innførte vi ungdomsgarantien, som innebærer at unge som står utenfor arbeid og skole får tett oppfølging av en fast kontaktperson i Nav som samarbeider med helsetjeneste, skole, arbeidsgivere og ungdommene selv for å finne de beste løsningene.

Stat og kommuner vil trenge flere arbeidstakere

Norge står overfor store utfordringer med over 620.000 personer utenfor arbeid, utdanning eller tiltak. Regjeringen har prioritert faste og direkte ansettelser fordi vi vet at det gir arbeidstakere trygghet, forutsigbarhet og bedre økonomi. Statistikken viser at midlertidig ansatte ofte har lavere inntekter og dårligere arbeidsvilkår.

Innleiereglene har allerede gitt konkrete resultater: I 2023 gikk over 3.100 personer fra bemanningsbyråer til faste jobber i byggenæringen, og 80 prosent av disse fikk fast ansettelse. Dette gir ansatte større kontroll over egen hverdag, samtidig som bedrifter investerer mer i kompetanse og utvikling.

Vi trenger flere i jobb, ikke færre. Regjeringen har foreslått nesten 770 millioner kroner ekstra i 2025 for å styrke arbeidsmarkedstiltak som gir kvalifisering og arbeidserfaring til dem som står utenfor arbeidslivet.

Offentlig sektor spiller en nøkkelrolle som arbeidsgiver. Stat og kommuner vil trenge flere arbeidstakere, og vi styrker ordninger som lønnstilskudd i kommuner for å inkludere flere i arbeidslivet. Statlige virksomheter har fått mål om å øke antallet ansatte med nedsatt funksjonsevne eller langvarig fravær fra arbeidsmarkedet. Dette handler ikke om mindre ambisjoner, men om skreddersøm som sikrer effektive løsninger tilpasset ulike virksomheters behov.

Regjeringens politikk er basert på en grunnleggende tro på faste og trygge ansettelser som fundamentet for et bærekraftig arbeidsliv. Dette gir ikke bare trygghet for den enkelte, men styrker også Norges produktivitet, konkurransekraft og samfunnsøkonomi. Kritikken av innleiereglene overser at de ikke bare fungerer, men er et viktig verktøy for å redusere midlertidighet og sikre flere faste jobber – særlig for unge.

Regjeringen står fast ved at et trygt arbeidsliv med flere faste stillinger er en investering i mennesker og samfunn. Vi inviterer gjerne til videre dialog om hvordan vi sammen kan skape et arbeidsmarked som inkluderer flere og gir bedre muligheter for alle.

Tonje Brenna (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister