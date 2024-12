Dette har medført at både gründere og næringslivsmedier har gått til aksjon for norsk eierskap, og både tradisjonelle og sosiale medier fylles nå opp av rop fra talløse næringslivsstemmer som etterlyser handling fra myndighetens side. Én gründer har vært så fortvilet at han har tydd til tangentene og komponert en sang hvor han advarer utenlandske investorer: “Don’t come to Norway”, mens et par andre har utviklet et dataspill som går ut på å hyre inn talenter og skape verdier, samtidig som man begrenser skatten og unngår dumme politikere (for de gjør massiv skade!). Vinneren får henge på SV-leder Kirsti Bergstøs “Wall of Shame” på Stortinget.