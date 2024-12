Sistemann slukker lyset!

Det råder for tiden en historisk harnisk og fortvilelse i norsk næringsliv.

– Ja, det er et raseri uten like, oppsummerer professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Ola H. Grytten overfor Kapital.

Grytten mener vi skal langt tilbake i tid for å finne en tilsvarende upopulær regjering hos næringslivet.

– Jo, vi hadde Christopher Hornsrud-regjeringen, som var ekstremt upopulær etter å ha lagt frem det som ble sammenlignet med kommunisme, men som neppe var det. I hvert fall ikke etter den rendyrkede definisjonen, forteller Grytten.

Hornsrud-regjeringen gikk av i 1928.

Vi må derfor antagelig nesten 100 år tilbake i tid for å finne tilsvarende fortvilende tilstander i næringslivet. De fleste har fått med seg strømmen av næringslivsledere og -eiere som allerede har flyttet ut av landet, men fortvilelsen blant de fleste som fortsatt er igjen, er til å ta og føle på. Kapital har snakket med en rekke av dem, og fellestrekket er at de sliter med en blytung konkurransesituasjon på nærmest alle fronter: et skyhøyt lønns- og kostnadsnivå, høyere skatter og avgifter, rekordhøyt sykefravær, begrenset adgang til midlertidige ansettelser, forbud mot bruk av vikarer i enkelte bransjer og områder og nærmest kriminalisering av hardt arbeid.

Legger vi til næringsfiendtlige politikere, har vi et bilde av hva norsk næringsliv i dag sliter med av konkurranseulemper i forhold til utenlandske konkurrenter.

Det er summen av dette, og en manglende forståelse av problemene hos ledende politikere, som har resultert i en fortvilelse uten like.

I dagens Kapital har vi derfor snakket med en rekke gründere og ledere for å høre deres tanker om hva som skal til for å bedre den norske konkurransekraften. Dette kan dere lese mer om i en rekke artikler også på kapital.no i dag.

Fortvilelsen over det som oppleves som en ekstremt næringsfiendtlig politikk fra dagens regjering, er så stor at én gründer har skrevet en sang og advart utenlandske næringslivsaktører om “Don’t come to Norway”, mens to andre gründere har laget et dataspill med SV-leder Kirsti Bergstø og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på Stortinget, hvor vinneren av spillet får henge på Bergstøs “Wall of Shame”. Andre har etablert “Aksjon for norsk eierskap”.