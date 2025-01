Kinesiske investeringer i USA har falt dramatisk siden Donald Trumps første presidentperiode, og trenden vil trolig ikke snu under hans andre periode, opplyser analytikere CNBC har vært i kontakt med.

Trump har truet med ytterligere tollsatser på kinesiske varer kort tid etter mandagens innsettelse.

– Det er trolig det siste Trump tenker på, å prøve å stimulere kinesiske selskaper til å investere her, sier Rafiq Dossani, økonom ved den USA-baserte tenketanken RAND.

– Det foreligger et ideologisk misforhold. All retorikk går ut på å holde Kina ute av USA. La produktene deres komme inn – altså lavende-produkter. Men utover dette, ikke la dem komme inn, sa samme mann i et intervju tidligere denne måneden.

Inngår mindre samarbeid

De siste tallene fra American Enterprise Institute viser ifølge kanalen at kun 860 millioner dollar i kinesiske investeringer i USA i løpet av første halvår 2024. Dette er ned fra 1,66 milliarder dollar i første halvår 2023, og ikke minst 46,86 milliarder dollar i første halvår i 2017 da Trump innledet sin første presidentperiode.

Siden har regulerende myndigheter på begge sider bremset utviklingen.

– Kinas investeringer i USA har avtatt dramatisk siden Beijing strammet inn kontrollen over kapitalutstrømninger i 2017, etterfulgt av en rekke regulatoriske tiltak i USA for å ekskludere investeringer i visse sektorer, skriver senioranalytiker Danielle Goh i analysehuset Rhodium Group i en e-post.

Hennes forventning er ifølge CNBC at kinesiske investeringer i USA ikke vil komme tilbake til toppnivået fra 2016/17 innen overskuelig fremtid.