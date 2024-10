DNB Markets-analytiker Niclas Gehin oppjusterer inntjeningsestimatene for Yara for de kommende årene etter at gjødselgiganten overrasket positivt med sine tredjekvartalstall. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) kom inn 22 prosent over forventningene, hjulpet av høyere oppnådde priser og premier, og Yara kutter dessuten faste kostnader med 88 millioner dollar pr. år.

Gehin og meglerhuset har dermed oppjustert estimatene for inntjening pr. aksje (EPS) i 2025 og 2026 med 4 til 6 prosent, på forventninger om at høyere premier vil vare inn i kommende kvartaler.

Videre ser de betydelig oppsidepotensial i Yaras aksjekurs med mulige endringer EU-naturgasspriser samt kutt i investeringsprogrammet.

DNB Markets og Gehins konklusjon er en gjentatt kjøpsanbefaling med et kursmål på 425 kroner. Mandag handles aksjen rundt 330–340 kroner.

Analysefakta Aksje: Yara Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Kjøp (kjøp) Kursmål: 425 (425)

Det påpekes at den nåværende implisitte volatiliteten i Yaras aksjekurs ikke reflekterer den betydelige prisvolatiliteten i europeiske naturgasspriser, en sentral faktor for Yaras inntjening. Gehin fremhever at selskapet har en solid historikk innen strategiske beslutninger, spesielt i sine investeringer i blå og grønn ammoniakk, og anser markedets bekymringer rundt Yaras gjeld som overdrevet. Yara verdsettes attraktivt med en 2025 P/E på 9, og DNB Markets anslår en utbyttebetaling på 25 kroner pr. aksje for 2024, en økning fra 5 kroner i 2023, og over konsensus for 2024 på cirka 15 kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.