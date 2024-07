Lufthansa med resultatvarsel

Fredag opplyste tyske Lufthansa at de sliter med høyere enhetskostnader samt lavere billettpriser, og advarte dermed om at det blir stadig mer utfordrende å gå i balanse, skriver Bloomberg.

Dermed kutter de guidingen for året, og venter at justert driftsresultat vil lande i intervallet 1,4 til 1,8 milliarder euro, i motsetning til den tidligere forventningen om et driftsresultat på 2,2 milliarder euro. Dette tilsvarer en nedgang på mellom 18 og 36 prosent fra de tidligere utsiktene.

I tillegg vil den justerte kontantstrømmen vil være «betydelig mindre» enn én milliard euro, ned fra det tidligere målet om en kontantstrøm på «minst» én milliard euro i 2024.

Lufthansa opplyste også fredag om at de ville sette i gang med et omfattende program for å snu situasjonen, uten å gi ytterligere detaljer, ifølge Bloomberg.

Flyselskapet vil legge frem kvartalstall den 31. juli.

Trøbbel for fly

Lufthansa er siste flyselskap i rekken til å rope varsko denne sommeren. Eksempelvis meldte Delta Airlines at de amerikanske flyselskapene som flyr innenlandsrutene sliter med å fylle flyene, som igjen drar ned billettprisene.

Samtidig meldte Norwegian forrige uke om en kraftig nedjustering av driftsresultatet for 2024, blant annet grunnet svakere krone, svakere etterspørsel i andre kvartal, høyere lønnsoppgjør enn ventet, og forsinkede fly fra Boeing.

Flyforsinkelser har gitt flyselskapene hodepine den siste tiden. I slutten av juni advarte flyprodusenten Airbus om at de ikke ville komme i mål med leveringene i år, og at den planlagte produksjonsøkningen for A320-modellen ville ta lenger tid enn ventet.

Samtidig senket de utsiktene for selskapets justerte driftsresultat for inneværende år til 5,5 milliarder euro, ned fra 7,0 milliarder euro tidligere.

Lufthansa-aksjen falt nær fire prosent etter nyheten fredag, etter en nedgang på nesten 30 prosent i år.