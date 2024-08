SAS fraktet 2,5 millioner passasjerer i juli, en økning på 5,0 prosent fra samme måned i fjor, viser tall fra flyselskapet onsdag.

Kabinfaktoren oppgis til 87,4 prosent, en bedring på 1,7 prosentpoeng.



– Vi er glade for at passasjervolumene fortsatte å vokse og at regulariteten ble på 99,3 prosent i juli. Kabinfaktoren oversteg 87 prosent, hvilket innebærer en av SAS' beste måneder historisk angående kabinfaktor, sier konsernsjef Anko van der Werff i en melding.

Til sammenligning hadde SAS 2,46 millioner passasjerer i juni, en økning på 3,1 prosent fra i fjor. Kabinfaktoren var da 80,7 prosent.

Norwegian meldte tirsdag om 2,8 millioner passasjerer i juli, inkludert Widerøe. For Norwegians del var det en vekst på 9 prosent i forrige måned, som dermed ble flyselskapets beste måned hva gjelder passasjerantall siden 2019 – altså før coronapandemien.

Tidligere onsdag har Norse Atlantic rapportert om en passasjerøkning på 17 prosent i juli – men også en nedgang på 2 prosentpoeng i kabinfaktoren, tynget av sommer-OL i Paris og de globale IT-problemene midtveis i måneden.

Lavere yield

SAS' totale kapasitet, målt ved tilgjengelige setekilometer (ASK), økte med 4,0 prosent i juli. Trafikken, målt ved inntektsgivende passasjerkilometer (RPK), økte med 6,0 prosent.

Valutajustert yield sank med 1,3 prosent, mens valutajustert inntekt pr. tilgjengelige sete (PASK) steg 1,3 prosent. Yielden indikerer inntekter pr. fløyet passasjerkilometer.



Yielden ekskludert valutajusteringer var 1,00 svenske kroner, ned 3,3 prosent, mens PASK oppgis til 0,87 kroner, ned 0,7 prosent.

SAS' punktlighet i juli oppgis til 75,4 prosent, ned fra 78,8 prosent måneden før. Regulariteten ble økt fra 99,1 prosent i juni til 99,3 prosent i juli.

Strykes

I juli søkte SAS forøvrig om å strykes fra notering på Oslo Børs samt børsene i Stockholm og København, etter at selskapets plan om rekonstruksjon var blitt godkjent i Sverige.

Senere har Oslo Børs vedtatt at SAS-aksjene skal strykes.