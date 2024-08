Åpner for å investere mer i Norse Atlantic

– Det kan du ha rett i, men vi mener det er viktig å være åpne og ærlige. Jeg vil ikke spekulere i aksjekursens bevegelser, men på lang sikt håper vi å levere gode resultater for våre aksjonærer. Jeg er selv en betydelig aksjonær og långiver til selskapet, så jeg har sterk tro på selskapet og jobber hardt for at både mine medaksjonærer og jeg skal få en god avkastning til slutt.

I andre kvartal økte Norse Atlantic omsetningen fra 100,1 til 164,8 millioner dollar. Resultatet før skatt endte på minus 31,7 millioner, mot minus 35 millioner dollar i samme periode i fjor.



– Hva mener du med at andre kvartal var en vellykket periode for Norse fra et vekstperspektiv?



– Det er fordi vi doblet antall passasjerer. Vi hadde mange flere flyvninger, økt kapasitetsutnyttelse, og charterstrategien begynner å gi resultater. Det er mange ting vi er godt fornøyd med, sier Larsen.

Norse Atlantic (Mill. kr) 2.kv./24 2.kv./23 Driftsinntekter 164,8 100,1 Driftsresultat −22,3 −26,2 Resultat før skatt −31,7 −35,0 Resultat etter skatt − 31,9 − 35,1

Skal inn i chartermarkedet

Norse Atlantic har endret strategi, og sikter nå mot å sikre langsiktige charteravtaler.

– Som ordtaket sier, det er bedre å sove godt enn å spise godt. For oss er det viktig å skape en langsiktig forretningsmodell som er mindre avhengig av svingninger i billettpriser. Vi ønsker å stabilisere selskapet og være lønnsomme på en tolvmåneders basis, sier han.

– Hvor mye av flåten har dere som mål å ha på langsiktige charteravtaler?



– Vi sikter på å ha mer enn halvparten av flåten på tolvmåneders charterkontrakter.

– Får dere benyttet flyene deres som er på charteravtale i sommermånedene, eller er ikke det tanken?



– Begge deler. Noen avtaler har vi allerede inngått, og de gir oss muligheten til å bruke flyene i sommermånedene. Andre avtaler som vi forhandler om, vil være på tolvmåneders basis.

Sikter mot lønnsomhet

– Du har tidligere kommunisert at Norse skulle være lønnsom i løpet av andre halvår i fjor. Når skal dere begynne å tjene penger?



– Vi kommuniserte sist at vi forventer å være lønnsomme i inneværende kvartal. Vi mener at siste halvår i år vil være lønnsomt, og at 2025 vil bli et lønnsomt år.

Norse Atlantics salg i juli i år var svakere enn i fjor, mens i august er trenden for resten av inneværende år bedre enn i fjor.



– Hva skyldes den positive salgstrenden i august?



– Jeg tror det skyldes at flere valgte å reise i august enn i juli i markedene vi opererer i. 70 prosent av passasjerene våre er amerikanske, og vi påvirkes av det amerikanske ferie- og reisemønsteret, som i år har vært sterkere i august enn i juli.