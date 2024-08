Hurtigruten tapte 605 millioner i andre kvartal

Hurtigruten har torsdag kveld fremlagt tall for andre kvartal. Regnskapet viser inntekter på 159,4 millioner euro samt et resultat etter skatt på minus 52 millioner euro.

Det tilsvarer et tap på 604,7 millioner kroner.

I andre kvartal 2023 hadde rederiet inntekter på 154,8 millioner euro, mens bunnlinjen viste et underskudd etter skatt på 70,2 millioner euro.

Selskapet fikk et negativt driftsresultat (EBITDA) på 5,9 millioner euro, mot positive 0,9 millioner euro i samme periode i fjor.

Hurtigruten hadde forhåndsbestilte billettinntekter for 2024 på 571 millioner euro ved utgangen av august, sammenlignet med 562 millioner i 2023 per august. Dette tilsvarer en økning på 1,6 prosent fra i fjor.

Hurtigrutens kontantbeholdning falt med 32,9 millioner euro for kvartalet. I motsetning til andre kvartal i fjor økte beholdningen med 13,1 millioner euro.

Totalt hadde selskapet 48,4 millioner i kontantbeholdning ved utgangen av andre kvartal 2024. Ned fra 85,9 millioner euro ved utgangen av første kvartal.

Sjefsbytte

I juni ble det kjent at Daniel Skjeldam ga seg etter nesten 12 år som toppsjef i Hurtigruten Group og Hurtigruten Expeditions (HX), for å gå inn i styret i Hurtigruten Group.

Til ledelsen av HX ble Gebhard Rainer ansatt, mens Hedda Felin fortsatte som leder av den norske Hurtigruten-virksomheten.

Rainer har bakgrunn fra blant annet lederroller i Sandals Resorts International, Coach og Hyatt Hotels.

Refinansiering

Hurtigruten har i flere år gått med store tap, blant annet som følge av coronapandemien. Tilbake i februar fullførte rederiet sin refinansiering på nærmere 14 milliarder kroner.

Sluttresultatet besto av 185 millioner euro i frisk kapital, 1.050 millioner euro i reforhandlede obligasjonslån og 50 millioner i obligasjoner. I tillegg ble et lån på 150 millioner euro fra hovedeieren TDR Capital refinansiert.

Det var også på samme tid at driften av selskapet ble delt i to; én for den norske virksomheten som heter Hurtigruten, og én del for internasjonale ekspedisjoner, HX.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.