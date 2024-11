1. Hagia Sofia

I sin tid de kristnes største helligdom, et byggverk som det kun tok seks år å bygge (mellom år 532 og 537 etter vår tidsregning) og som skulle gjøre besøkende “stumme i beundring”. Det gjør den fortsatt, som et av verdens mest imponerende byggverk. Sjekk også viking-graffitien. For øvrig gir DEM Experience Museum vis a vis Den blå moské (Sultanahmet) en flott innføring i historien i denne delen av Istanbul.

2. Under jorden

Det finnes flere underjordiske sisterner på Fatih-halvøya, men ingen er så imponerende som Yerebatan. Den er gedigen som en katedral, holdt oppe av hele 336 marmorsøyler og ble “verdensberømt” etter en scene i James Bond-filmen “From Russia with Love”. I det nyoppussede vannreservoaret er det ofte kunstutstillinger mellom de imponerende marmorsøylene.

3. Opplev krydderbasaren

Dette landemerket i Eminönü like ved det gylne horn er et naturlig stopp i Istanbul, om ikke annet for å ta inn atmosfæren under buegangene oppført på midten av 1600-tallet.

4. Dra på hammam

I den muslimske verden er renslighet en dyd. I vikingtiden beundret man de høyreiste krigerne fra nord, men kunne knapt tro hvor urenslige de var. Tarihi Çeşme Hamam i bydelen Karaköy ble bygget på slutten av 1720-tallet, restaurert i 2017, og er et fint sted å roe ned i den ellers intense storbyen.

5. Båttur på Bosporos

Du kan hoppe på en av rutebåtene som går mellom Europa- og Asia-siden, men også leie egen båt (eller sammen med andre) i Bosporus-stredet. Særlig flott på ettermiddagen og kvelden når solen går ned over Fatih-halvøya.

6. Unik strandpromenade

Istanbul Museum of Modern Art, designet av av Renzi Piano (mannen bak Astrup Fearnley-museet i Oslo), er verdt et besøk. Ved siden av ligger byens nye cruisebåtterminal, som er den første i verden som ligger under jorden og der man har adgang til strandpromenaden når det ikke ligger båter ved kai.

Langs kaianlegget på 1,2 km, som kan ta imot fem cruiseskip samtidig, ligger det flere flotte butikker, spisesteder, museer og kaféer.