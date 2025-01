10.000 ledige stillinger hos flygigant

Lufthansa Group er på utkikk etter mer enn 2.000 nye kabinansatte, mer enn 1.400 bakkeansatte og rundt 800 piloter, samt 1.300 tekniske eksperter og 800 medarbeidere til administrative roller. Totalt planlegger den tyske flygiganten å ansette rundt 10.000 nye medarbeidere i år, fremgår det av en melding onsdag.

Ansettelsene vil bli gjort på tvers av hele konsernet, men et særlig stort antall ansatte er ønsket innen Lufthansa Technik-virksomheten, påpekes det.

Denne virksomheten står for vedlikehold, reparasjon og overhaling (MRO) av fly, motorer og komponenter.

Mer enn halvparten av alle nyansettelsene ventes å bli utført hjemme i Tyskland, legges det til.

Effektivisering i hovedflyselskapet

Årets rekruttering omfatter også Lufthansa-eide Austrian Airlines og Eurowings.

Når det gjelder selve flyselskapet Lufthansa, skal dette fortsette å fokusere på effektiviseringsprogrammet sitt, som innebærer at det i år vil ha færre ansatte totalt enn i 2024.

I november i fjor ble det kjent at det nasjonale tyske flyselskapet forbereder seg på svakere inntjening og gradvis vil redusere bemanningen i administrasjonen med 20 prosent. Det ble også rapportert at Lufthansa skal ha estimert at flyselskapet kan tape 800 millioner euro på driften i 2026 dersom det fortsetter å den kursen det holder nå.

30.000 på tre år

De seneste tre årene har Lufthansa Group ansatt mer enn 30.000 nye medarbeidere, inkludert mer enn 13.000 i året som gikk.

Lufthansa Groups samlede arbeidsstyrke teller nå mer enn 100.000 ansatte fordelt på mer enn 90 land.