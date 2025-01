Norwegian åpner børsuken med et brak og varsler om kollaps på bunnlinjen opp mot det flyselskapet forventet for bare noen få måneder siden. Nå ventes resultatet for 2024 å havne på 1,85 milliarder kroner, en vesentlig forverring fra slutten av oktober da det ble lagt frem prognoser på mellom 2,1-2,4 milliarder.

Årsaken er hovedsakelig balansejusteringer knyttet til den svake kronen mot dollar.

Ikke uventet dundret aksjen ned i åpningshandelen med over 7 prosent. Analytiker Marcus Gavelli i Pareto Securities vil imidlertid ikke svartmale situasjonen.

– Dette er en hovedsakelig en engangseffekt, og hvis kronen skulle styrke seg gjennom 2025 så må man gjøre en positiv justering igjen. Slik sett misser ikke selskapet på driften, men det er jo så mye motvind som man kan få, sier analytikeren.

– Det er ingen grunn til å tro at dette skal ha en stor påvirkning på 2025-estimatene, men det viser jo hvor eksponert man er mot dollarkursen, sier han.

Kan være kjøpsmulighet

Utsiktene i oktober var basert på en kronekurs på 10,70, men ved årsslutt var denne på 11,35.

– Kronen har svekket seg, hvor overraskende er dette?

– Det er overraskende på den måten at justeringen ble så stor, også gjenstår det å se hvordan analytikerne velger å legge seg med tanke på dollarkursen i estimatene inn i 2025, ettersom deler av dagens nedgradering skyldes kronens strukturelle påvirkning på kostnadsbasen. Man ser også at prisen på flybensin har kommet litt topp, så det kan hende man får noen litt større negative estimatrevideringer inn i 2025, sier Gavelli.

På toppen kommer dårlige trafikktall.

– Sammen med noe skuffende trafikktall for desember, kommer dette også til å tynge estimatmomentumet, sier Gavelli.

– Hvordan vil aksjen gjøre det i dag?

– At aksjen skal ned et par gode prosent tror jeg er ganske plausibelt å tenke. Om det blir mye mer enn det så tror jeg man kan se på det som en overreaksjon og en mulighet til å eventuelt plukke aksjer, sier analytikeren.

DNB er enig

DNB-analytiker Ole Martin Westgaard stemmer i, og mener som kollegaen i Pareto at fallet er en kjøpsmulighet.

Han viser til at Norwegians guiding om et driftsresultat på 2,14 milliarder kroner i 2024 er 3 prosent over hans egne kalkulering på 2,09 milliarder kroner, og tre prosent under samlet konsensus på 2,2 milliarder kroner.

Andre tap/gevinster, som blant annet fanger opp valutaeffekter, utgjorde ifølge Norwegian et nettotap på cirka 200 millioner kroner i fjerde kvartal. For hele fjoråret endte tapet på rundt 290 millioner, sammenlignet med et tap på 35 millioner i 2023.

Den svekkede kronen har i tillegg ført til økte kostnader knyttet til drift, leasing av fly og avskrivninger i fjerde kvartal på rundt 75 millioner kroner, sammenlignet med selskapets tidligere guiding.