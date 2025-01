Like rundt hjørnet for Athens Flair finner du et lignende hotell kalt Monsieur Didot. Før huset bygget en eldre dame. I dag er hvert rom omskapt til små hjem. Ingen er like, delikat design er nøkkelordet og gjestene er få. Det er kun seks værelser, og om man vil og har råd, kan man leie alle de tre rommene i første etasje. Hotellet lar deg virkelig slappe av mellom turistslagene i Athen. Et annet artig sted, hvor tempoet er høyere, er The Editor. Hotellbygget var i sin tid hovedredaksjonen for en kjent gresk avis.