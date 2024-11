– Det å kunne bruke AI kommer til å bli like vanlig som det er å bruke e-post og Google i dag, og dermed en forutsetning for å være effektiv og relevant. Alle som driver med AI forventer høyere lønninger. De vil være med på å dele gevinstene.

Må bygge ferdigheter

Han tror det er viktig at norske virksomheter sørger for å bygge nye ferdigheter for å lykkes i et arbeidsmarked i rask endring.

– AI gir mye mer enn bare effektivitetsgevinst. Det er en fundamentalt ny måte å skape verdier på. I PwC møter vi mange virksomheter som bruker AI for å forsterke verdien av det deres medarbeidere kan levere.

Han påpeker at det er flere virksomheter som jobber med å videreutvikle egne forretningsmodeller og skape verdier for sine kunder. Det blir ifølge Fjørtoft spennende å følge ambisjonene til offentlig sektor i Norge på dette området. Vil det offentlige klare å få ut gevinster også der for å levere mer effektive tjenester, samtidig som man sikrer likebehandling og fortsatt utvikling av velferdsstaten?

– Det som uansett er et faktum, er at vi rett og slett ikke har tilstrekkelig mange programvareutviklere, leger eller forskere til å skrive koden og utvikle løsninger, helsevesen og vitenskapelige gjennombrudd som verden trenger. Det gir nærmest ubegrensede muligheter for virksomheter og enkeltpersoner som investerer i å lære og anvende teknologien.

PwC globalt har investert over 1 milliard dollar på AI så langt.

– AI er ekstremt viktig for oss, og vi har allerede hentet ut store effektivitetsgevinster. Vi har god tilgang på teknologer, et attraktivt arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter og mange eksperter, sier Lars Erik Fjørtoft.