– Assange har anerkjent, akseptert og lagt frem dokumenter fra US Armys etterretningsanalytiker Chelsea Manning, og dette bryter dessverre vilkårene i spionasjeloven («Espionage Act»), la han til.

Økende diplomatisk press

Den føderale loven, som regulerer håndteringen av informasjon regnet som sensitiv for amerikansk forsvar, ble innført kort tid etter at USA gikk inn i første verdenskrig.

ASSANGE-ADVOKAT: Barry Pollack. Foto: NTB

– Assange var veldig tydelig på at det første grunnlovstillegget bør gi vern for slike handlinger, men faktum er at spionasjeloven, slik den er skrevet, ikke har et forsvar for det første grunnlovstillegget, uttalte Pollack ifølge nettstedet, og viste til teksten som styrer ytrings- og pressefrihet i USA.

Forliket og Assanges løslatelse kommer etter økende diplomatisk press fra australske myndigheter, ledet av statsminister Anthony Albanese.

– Uavhengig av hva folk mener om Assanges aktiviteter, har saken trukket ut altfor lenge. Det er ingenting å tjene på at han fortsatt skal sitte fengslet, og vi vil ha ham hjem. Vi har engasjert oss og talt Australias interesser ved å bruke alle passende kanaler for å støtte et positivt utfall – og vi har gjort det fra et veldig tidlig tidspunkt, sa Albanese i den australske nasjonalforsamlingen tirsdag.

Risikerte 175 års fengsel

Assange ble løslatt fra Londons høysikkerhetsfengsel Belmarsh mandag og fløy ifølge CNBC til Saipan i et Bombardier Global 6000 privatfly, via en kort mellomlanding i Bangkok for påfyll av drivstoff.

Konen Stella Assange appellerte i et X-innlegg tirsdag for donasjoner til mannens reiseutgifter på 520.000 dollar, og viste til at han ikke fikk lov til å fly kommersielt.

URGENT: Emergency appeal for donations to cover massive USD 520,000 debt for jet. Julian’s travel to freedom comes at a massive cost: Julian will owe USD 520,000 which he is obligated to pay back to the Australian government for charter Flight VJ199. He was not permitted to fly… pic.twitter.com/J6sTbXij53 — Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) June 25, 2024

USAs tiltale mot Assange i 2010 omfattet 18 punkter, hvorav 17 under spionasjeloven og under «Computer Fraud and Abuse Act.» Australieren risikerte opptil 175 års fengsel etter å ha lekket rundt 700.000 graderte dokumenter tilknyttet Irak- og Afghanistan-krigene.

Før de fem årene i britisk fengsel tilbrakte Assange syv år i den ecuadorianske ambassaden i London for å unngå utlevering til Sverige, der han var mistenkt for seksualforbrytelser. Den svenske etterforskningen ble avsluttet i 2019. Arrestasjonen og fengslingen i Storbritannia kom på ordre fra USA etter at Ecuador inndro hans asylrettigheter.