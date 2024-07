Lenge var det ukjent hvem som arver Rannfrid Rasmussen, som døde i april i år, 89 år gammel. Men i forrige uke fortalte Fædrelandsvennen om innholdet i testamentet.

Et av hennes fire barn, Per Otto Rasmussen Dahl, får det aller meste av aksjeverdiene som beløper seg til omtrent ni milliarder kroner. Dette baserer seg på den bokførte egenkapitalen for hele Rasmussengruppen ved årsskiftet på nærmere 29 milliarder kroner.

En eldre søster og hennes barn, samt en eldre bror, blir avspist med noen små aksjeposter. Den siste søsteren, Sissel Rasmussen Dahl, har blitt skrevet helt ut av testamentet etter en konflikt med moren.

Vil dele cash med søstrene

Senere i forrige uke skrev Fædrelandsvennen at lillebror Rasmussen Dahl, som har fulgt i sin mors fotspor og jobber som lærer, tilbudt de to søstrene å dele 80 prosent av kontantbeholdningen i Rannfrid Rasmussen Investment – mens han selv beholder resten.

Dette skal ifølge skissen trolig tilsvare overføring av 170-200 millioner kroner til begge søstrene før skatt.

«I dette ligger at jeg mener at fordelingen er utfordrende både følelsesmessig og når det gjelder fordeling av kapital», skriver Rasmussen Dahl i en kommentar til avisen.

Ifølge 2023-regnskapet hadde selskapet drøyt 170 millioner kroner i kontanter og 280 millioner kroner i fond. Diskusjonen tilknyttet denne fordelingen skal ifølge Fædrelandsvennen ikke være avsluttet, og boet er følgelig ennå ikke gjort opp.

– Forskjellene vil bare øke

«Hvis skissen til Per Otto blir realisert, vil jeg få muligheten til å oppfylle mange drømmer, og det setter jeg selvfølgelig pris på. Men når Per Otto ikke ønsker å gi fra seg en eneste aksje til sine søsken, vil forskjellene mellom familiegrenene våre bare øke over tid», skriver Sissel Rasmussen Dahl i en kommentar til avisen.

Blant forutsetningene for skissen er at søstrene må signere på at de ikke vil «reise tvist eller liknende» om oppgjør av boet eller gyldigheten av testamentet.

Rasmussengruppen eies bare av Rasmussen-familiens medlemmer, og toppsjef Dag Rasmussen (sønn av Rannfrids bror Einar) sitter på majoriteten av de stemmeberettigede A-aksjene.

Bostyrer Bjørn Hübert Senum vil ikke kommentere saken overfor Fædrelandsvennen.