Ukjent norsk milliardær adlet i Buckingham Palace

Her hjemme i Norge regnes bergensmilliardær Trond Mohn blant landets største filantroper. Til sammen har han gitt bort over fem milliarder kroner til veldedige formål. På den andre siden av Nordsjøen er også hans mer anonyme søster, London-bosatte Marit Mohn, en høyt verdsatt velgjører. I løpet av de siste åtte årene har hun gitt bort til sammen 1,5 milliarder kroner. For sitt engasjement ble hun nylig slått til ridder. I Storbritannia betyr dette at man får tittelen “Sir” eller “Dame”, etterfulgt av navnet. Det vil si at den norske milliardæren nå kan kalle seg Dame Marit Mohn.

Jeg håper og tror at dette kan inspirere andre til å gi Milliardær Marit Mohn

– Det var en svært høytidelig seremoni. Jeg håper og tror at dette kan inspirere andre til å gi, sier milliardæren til Kapital.

Kongen selv var syk den aktuelle dagen. Derfor var det hans søster, prinsesse Anne, som sto bak markeringen.

Høytidelig: Den norske milliardæren Marit Mohn Westlake kan nå kalle seg Dame Marit Mohn, etter at hun nylig ble adlet av Princess Anne på Buckingham Palace i London. Ørjan Deisz

– Det er vel en tittel som henger høyt?

– Så absolutt. Det er en stor ære.

– Ikke mange nordmenn kan kalle seg adelige?

– Nei, i Norge finnes det jo ikke adel lenger. Vi har Kongens fortjenstmedalje, men meg bekjent er det ingen andre nordmenn med tittelen Sir eller Dame, uten at jeg vet dette for sikkert.

Inspirert av foreldrene

Marit Mohn ble tidligere i år kåret til den 55. rikeste i Norge av Kapital. Formuen teller i dag 6,9 milliarder kroner. Verdiene stammer fra da hun for ni år siden solgte aksjene hun arvet i familieselskapet Wimoh til sin bror. Pengene puttet hun inn i investeringsselskapet Marstia Invest. I tillegg er hun initiativtager til The Mohn Westlake Foundation. Stiftelsen står bak en rekke initiativer, fra oppfinnerrom der unge og gamle får hjelp til å realisere gode ideer med avansert teknologi og kunnskap, til teater, bolighjelp i London og bedre vilkår for barn i Sør-Afrika. Som tidligere omtalt i Finansavisen har Mohn fått tittelen Commander of the British Empire for Services to Philanthropy.

– Hovedsakelig gir vi til det staten ikke gir til, eksempelvis utdannelse til vanskeligstilte unge og underprivilegerte samt mental helse, sier Mohn.

Siden starten har den årlige gaven vært på ti millioner pund årlig. Fra og med i år ble summen økt til 15 millioner pund.

"Søskenkrangel": Marit og Trond Mohn konkurrer om å gi mest penger til veldedige formål. Storebror har foreløpig et forsprang, men lillesøster mener hun skal klare å ta ham igjen på sikt. Marit Hommedal/NTB

– Jeg konkurrerer med min bror om å gi mest. Han ligger et stykke foran meg, så jeg jobber hardt med å ta ham igjen. Det tror jeg at jeg skal klare et stykke frem i tid, sier Mohn.

– Hvem ble inspirert av hvem?

– Jeg tror vi begge ble inspirert av våre foreldre, først og fremst. Vi kommer fra et gavmildt hjem.

I tillegg til donasjoner gjennom The Mohn Westlake Foundation gir milliardæren også bort penger privat. Den største enkeltsummen som har blitt donert til nå var da Mohn i 2018 gav 25 millioner pund til bygging av et helsesenter knyttet til universitetet Imperial College London, hvor hun selv har en mastergrad som kjemiingeniør.