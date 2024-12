– Den største risikoen i 2025

Det Québec-baserte makrofirmaet Alpine Macro mener den største geopolitiske risikoen i 2025 er en forverring i forholdet mellom USA og Kina.

Spenninger mellom landene har ifølge Alpine økt i løpet av 2024, ettersom Biden-administrasjonen innførte nye toller på kinesiske varer og tok kontroll over visse deler brukt i halvledere . Kina svarte med å begrense eksporten av sjeldne jordarter og dronedeler, og startet etterforskning på Nvidia.

For 2025 tror makrofirmaet at påtroppende president Donald Trump dobler tollnivåene til USA, og strammer inn på både eksport og investeringer til Kina.

Det store spørsmålet

Det store spørsmålet for 2025 er hvor stor avkoblingen mellom USA og Kina blir? Alpine tror ikke en fullstendig avkobling er sannsynlig, men heller en delvis avkobling spesielt innen teknologi, avansert produksjon, kritiske materialer og fornybar energi.

«USAs allierte vil møte økonomisk press for å samkjøre seg med Washington. Vi forventer at de vil følge etter (motvillig), redde for amerikanske sanksjoner, og også fordi alle frykter et Kina-sjokk 2.0», skriver makrofirmaet.

Alpine forventer at EU, andre amerikanske allierte, og sannsynligvis noen store land i fremvoksende markeder, fortsetter å innføre handelsbarrierer og eksportkontroller mot Kina.

Kina svarer med...

Dersom denne proteksjonismen mot Kina blir slik Alpine ser for seg, venter de at Kina svarer med valutadevaluering, som de også gjorde under Trumps første presidentperiode. I tillegg kan de ta for seg ytterligere stimuleringstiltak, omdirigere handel via tredjeparter, og innføre ytterligere handels- og investeringssanksjoner.

Strategisk sett ønsker Trump sannsynligvis détente - avspenning - og store konflikter rundt for eksempel Taiwan forblir usannsynlige, mener Alpine.

«Til slutt vil Trump-administrasjonen sannsynligvis søke en fase II-avtale med Kina for å stabilisere handels- og investeringsbånd på reduserte nivåer. Et mulig positivt utfall er en reduksjon i spenningene og større forutsigbarhet i forholdet mellom USA og Kina. Det sagt, vil Kina møte økende utestengelse fra vestlige teknologimarkeder og høyere tariffer, og vestlige firmaer kan miste mer tilgang til kinesiske forbrukere», konkluderer makrofirmaet.