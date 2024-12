På pressekonferansen sa Putin at han ikke stiller noen krav for å innlede samtaler, men han har tidligere satt som betingelse for en avtale at Ukraina avstår fra Nato-medlemskap og at Russland beholder alt territorium de har kontroll over.

Russland invaderte Ukraina med store militære styrker i 2022. De ble tvunget til retrett, men det siste halvåret har russerne rykket fram i Øst-Ukraina.

Skrøt av ny rakett

På starten av pressekonferansen foreslo Putin en «duell» for å se om USAs rakettforsvar er i stand til å stanse det nye russiske Oresjnik-missilet.

– Vi er klar for et slikt eksperiment, sa Putin med et smil og foreslo at USA og Russland kunne bli enig om et mål som et missil kunne skytes mot, for eksempel Kyiv.

Oresjnik beskrives som et hypersonisk ballistisk missil. Ifølge russerne er raketten så godt som umulig å stanse. Våpenet ble brukt i et angrep på byen Dnipro i Ukraina i midten av november.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj reagerte på den siste uttalelsen med å spørre seg om Putin er ved sine fulle fem.

Årlig begivenhet

Den årlige pressekonferansen på direktesendt TV er en betydelig begivenhet i Moskva.

Putin tar imot spørsmål som blir ringt inn fra hele landet, og fra journalister i salen, også utenlandske, og flere av spørsmålene kan være ukomfortable.

I løpet av konferansen gjorde han det klart at Russland skal kaste ukrainerne ut av delene av Kursk de okkuperte i august, men til en innringer fra Kursk var han motvillig til å si noe om hvor lang tid det vil ta.

Til en amerikansk journalist sa han at han ennå ikke har møtt Syrias president Bashar al-Assad som har fått asyl i Moskva, men at han helt klart skal møte både ham og familien hans, og at han da kan spørre etter en amerikansk journalist som forsvant i Syria for tolv år siden.

Han sa også at han ikke vil klandre USAs president Joe Biden for å ha benådet sønnen Hunter. Det viser at Biden er mer far enn politiker, sa han.