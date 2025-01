– Å få på plass sykelønnsordningen står veldig høyt på min politiske ønskeliste. Den er veldig i fokus om dagen. Jeg lurer noen ganger på hva som er problemet, for vi har flest leger per capita i Norge, og nordmenn synes å være i god form, hvis du ser på prestasjoner på idrettsbanene og antall joggere på veiene, sier investor Egil Stenshagen.

Han er ifølge Kapital god for 5,2 milliarder kroner.

Stenshagen er tidligere rallyfører, og har bygget opp formuen på biler, dekk, felger og smøreoljer.

– For de bedriftene som plages av høyt sykefravær blir fraværet veldig belastende for de som blir igjen på jobb. Det glemmer man ofte, sier Stenshagen.

– Jeg tror problemet er mer sammensatt. En form for mer gradert sykelønn kan være en løsning. Med en gradert sykmelding kan man bruke mindre penger uten å redusere satsene, legger han til.

– Kan slite

– Prisstigningen er kommet ned i det siste, arbeidsledigheten er lav og Oljefondet nærmer seg 20.000 milliarder kroner. Har Sveits-flyktningene tegnet et fordreid bilde av hvor ille det er å drive butikk i Norge?

– Eierbelastningsskattene er jo betydelige. Noen, og særlig gründerbedrifter, kan slite med høye verdivurderinger, samtidig som det mangler likviditet hos eierne. Ellers har vi det jo stort sett bra i Norge.

– Har regjeringen rett til at Norge egentlig er et ganske bra land å drive næringsvirksomhet i?

– Ja, jeg vil jo si det, men jeg håper jo at vi får korrigert litt på skattene for eierbelastning. Men Norge er et bra land, både å drive virksomhet i og ikke minst å bo i.

– Til å leve med

Martin Bech Holte kom nylig med boken «Landet som ble for rikt». Den handler om Oljefondet og fondets påvirkning på norsk økonomi og samfunn.

Norges egentlige utfordring er politikerne i seg selv, mener den ferske forfatteren.

– Jeg vet ikke helt hva han sikter til. Det har skjedd mye innenfor eierbeskatning i den siste perioden under dagens regjering. Eierbeskatningen er tøff for mange, men for vårt vedkommende er den til å leve med.