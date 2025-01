Biden vil stoppe Tiktok-stenging

– Amerikanere bør ikke forvente å se at Tiktok plutselig er forbudt på søndag, sier de tre talspersonene for regjeringen til TV-kanalen NBC.

Nå ser amerikanske myndigheter for ulike muligheter for å unngå at Tiktok brått stenges ned 19. januar.

Tiktok-eier Bytedance har ifølge nyhetsbyrået Reuters planlagt å stenge for nye nedlastinger av videodelingstjenesten på søndag, med mindre USAs høyesterett griper inn.

Det var et bredt politisk flertall i USA som med begrunnelse i nasjonal sikkerhet ville tvinge Bytedance til å enten selge Tiktoks virksomhet i USA eller stenge hele tjenesten.

Den siste tiden har imidlertid den politiske eliten i USA vaklet. Donald Trump har ytret motstand mot nedstengingen og bedt om mer tid til å forhandle om en løsning. Nå ser også Joe Biden ut til å være på gyngende grunn med loven han signerte i april, som nå kan ende med full nedstenging for 170 millioner brukere i USA.