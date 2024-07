USA-notert gassaksje stiger til høyeste nivå på ni år

«Vi har et kjempeår foran oss i Golar», sa Tor Olav Trøim i forbindelse med DNB Markets' årlige energi- og shippingkonferanse tidligere i år.

Så langt har Golar-styrelederen fått rett. Golar LNG-aksjen startet året på 23,08 dollar og var nede i 20 dollar rundt den tiden Trøim hadde sin lille seanse hos DNB. Nå står aksjekursen i 31,65 dollar – en oppgang på 37 prosent hittil i år. Avkastningen, inkludert to utbyttebetalinger på 0,25 dollar pr. aksje, er på drøye 39 prosent.

Aksjekursen, som bunnet ut på 6 dollar i 2020, er nå på sitt høyeste nivå på ni år. Trøims knappe 3,8 millioner aksjer har nå en verdi på 120 millioner dollar, tilsvarende 1,3 milliarder kroner.

Årets foreløpig gevinst ligger på rundt 360 millioner kroner. Mer enn halvparten av denne gevinsten har skjedd bare den seneste måneden, på 225 millioner kroner.

Aksjekjøp, analyser og rykter

Kursoppgangen kommer etter at den franske forretningsmannen François Perrodo investerte 2,7 milliarder kroner i Golar LNG, via det familieeide olje- og gasselskapet Perenco.

Golar LNGs flåte består i dag av to flytende produksjonsskip for LNG (FLNG), der skipet «Hilli Episeyo» er på kontrakt med Perenco. Denne kontrakten varer frem til andre kvartal 2026. Det andre skipet, «Golar Gimi», går på kontrakt med BP frem til andre kvartal 2044. I tillegg eier selskapet LNG-skipet «Golar Arctic».

For en drøy uke siden oppjusterte den amerikanske investeringsbanken Stifel kursmålet på Golar LNG fra 34 dollar til 55 dollar. Dagen etter tok en annen investeringsbank, BTIG, opp kursmålet fra 36 dollar til 45 dollar.

Stifel spekulerer i en ny kontrakt for «Hilli Episeyo», noe som de selv mener vil bli en betydelig verdidriver for Golar. Tidligere i år meldte Golar at de så på mulighetene for en ny kontrakt som skal starte om to år.

Investeringsbanken mener at «Hilli Episeyo» alene er verdt 29 dollar pr. aksje, mens «Golar Gimi» er verdt 10 dollar.

I tillegg spekulerer Stifel i en tredje kontrakt for «Fuji LNG», et skip som Golar ønsker å konvertere til FLNG. Dette mener de er verdt 16 dollar pr. aksje. LNG-skipet «Golar Arctic» og aksjeposten i Avenir LNG mener de er verdt 1 dollar pr. aksje.

NY KONTRAKT? Det går rykter om ny kontrakt for FLNG-fartøyet «Hilli Episeyo». FOTO: Golar LNG

Et kjempeår – foreløpig

Tor Olav Trøim har i år også sett sine verdier i Himalaya Shipping stige. Hittil i år er avkastningen i tørrbulkrederiet på 44 prosent. Aksjene hans er nå verdt 1,3 milliarder kroner.

Like bra har det ikke gått i riggselskapet Borr Drilling, som har falt litt i år etter å ha lagt bak seg to år med kursoppgang. Trøims Borr-aksjer er verdt 1,1 milliarder kroner.

Til sammen er hans aksjer i Borr, Golar og Himalaya verdt rundt 3,7 milliarder kroner. Sist Kapital regnet på hans formue var den 3 milliarder kroner.